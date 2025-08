Lista fantacalcio, quotazioni giocatori: ruoli classic e mantra

Introduzione

Ci siamo....quasi. E' da poco iniziato il mese che ci porterà all'inizio ufficiale della stagione 2025-2026. I fantallenatori fremono in vista dell'asta e allora è tempo di "navigare" all'interno del listone redatto da fantacalcio.it che come sempre ci indica la via. Il mercato è ancora in fase caldissima tra spostamenti di squadra, nuovi arrivi e partenze. Rispetto all'anno scorso qualche elemento "noto" ha cambiato ruolo rendendosi più o meno appetibile. Scopriamo tutto



IL TABELLONE DEL MERCATO ESTIVO 2025-2026