Fantacalcio, i "campo o panca" della 4^ giornata di Serie A

serie a

Introduzione

Le prime tre giornate di campionato ci hanno raccontato molto: tra conferme e sorprese è tempo di fare il punto su chi non ha ancora regalato un +3 ai propri fantallenatori. Solo due squadre hanno realizzato, in media, più di due gol a partita, tra l'altro ottenendo bonus da diversi protagonisti.

Una sola squadra invece deve ancora segnare gol "attivi" ma la ricerca del bonus "pesante" interessa anche agli allenatori veri visto che ben 7 squadre non sono riuscite a fare 3 su 3, ovvero un minimo di tre reti totali in altrettante giornate. Andando a spulciare qualche numero ecco chi portebbe sbloccarsi. Di seguito consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 4^ giornata di campionato

PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA: LE ULTIME DAI CAMPI

Quello che devi sapere

LECCE-CAGLIARI, venerdì ore 20:45

Un solo gol messo a referto dalla squadra di Eusebio Di Francesco che deve riuscire a capitalizzare meglio la propria manovra offensiva. Le due reti incassate dal Cagliari invece sono arrivate contro squadre di primissimo livello. Pisacane vuole testare i suoi fuori casa contro un avversario con il quale potrebbe essere in lotta a distanza per buona parte del campionato


CONSIGLIATO LECCE

  • Sottil


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Prati

BOLOGNA-GENOA, sabato ore 15

Contro il Milan, partita strana del Bologna che pareva poter pungere salvo poi chiudere il match senza tiri nello specchio. Entrambe le squadre rossoblù hanno lo stesso numero di gol fatti (1) e subiti (2). Gara sulla carta che potrebbe essere risolta da un paio di episodi


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Lykogiannis


CONSIGLIATO GENOA

  • Ellertsson


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard


SCONSIGLIATO GENOA

  • Carboni

VERONA-JUVENTUS, sabato ore 18

Chi è il giocatore che, dopo tre giornate, ha tirato di più senza però trovare la via del gol? La soluzione del quesito è nell'attacco del Verona: la risposta alla domanda risponde al nome di Giovane ma per quanto fatto vedere dai gialloblù non c'è solo un pericolo per una Juventus che contro Parma e Genoa ha tenuto la porta inviolata e che è reduce da 8 gol segnati nello spazio di quattro giorni


CONSIGLIATO VERONA

  • Orban


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


SCONSIGLIATO VERONA

  • Akpa Akpro


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Openda

UDINESE-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Al momento Runjaic si gode i propri attaccanti che non fanno sentire troppo la mancanza del duo Lucca-Thauvin. La strada è ancora lunga ma anche in mediana le cose paiono girare. Milan che crea molto ma che deve trovare un po' più di mira sotto porta, soprattutto nelle grandi occasioni da rete


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


CONSIGLIATO MILAN

  • Fofana


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Piotrowski


SCONSIGLIATO MILAN

  • Estupinian

LAZIO-ROMA, domenica ore 12:30

La classica partita da tripla che però può essere ulteriormente complicata da assenze e giocatori acciaccati. Sia Gasperini che Sarri devono un po' arrangiarsi in alcune zone del campo. Le potenzialità dei due attacchi non dovrebbe però essere compromessa. Giallorossi protagonisti, nel bene e nel male, di gare con il minimo sindacale quanto a reti viste


CONSIGLIATO LAZIO

  • Cancellieri


CONSIGLIATO ROMA

  • Cristante


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Belahyane


SCONSIGLIATO ROMA

  • El Shaarawy

CREMONESE-PARMA, domenica ore 15

I grigiorossi hanno un'ottima occasione per continuare a sognare mantenendo l'imbattibilità in campionato. Parma che non è che sia con le spalle al muro ma Cuesta cerca una risalita rapida in classifica. L'1-1 contro il Parma aveva fatto vedere buone cose ma i ducali formato trasferta zoppicano ancora


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Sanabria


CONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Collocolo


SCONSIGLIATO PARMA

  • Valeri

TORINO-ATALANTA, domenica ore 15

Reduce dall'importante vittoria contro la Roma, il Torino si ritrova ad affrontare un'altra squadra che porta il "timbro" di Gasperini. Israel comanda la classifica dei clean sheet e il nuovo assetto a 3 lù dietro può dare le giuste garanzie. Atalanta che ha perso due pedine tra difesa e attacco ma che potrebbe (condizionale obbligato) toranre a contare su Ademola Lookman


CONSIGLIATO TORINO

  • Casadei


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova


SCONSIGLIATO TORINO

  • Ngonge


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Sulemana

FIORENTINA-COMO, domenica ore 18 su Sky Sport

L'unico giocatore di Serie A ancora a secco con un dato xG superiore a 2 è Moise Kean che è reduce da un attacco influenzale ma che è tornato regolarmente in gruppo. Pioli deve ritrovare qualità e geometrie per sostenere il bomber azzurro che a sua volta deve trovare la mira giusta. Attacco del Como che non ha bisogno di presentazioni. I ragazzi di Fabregas possono colpire con chiunque


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Kean


CONSIGLIATO COMO

  • Jesus Rodriguez


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gosens


SCONSIGLIATO

  • Da Cunha

INTER-SASSUOLO, domenica ore 20:45

Nove reti messe a segno in tre giornate dai nerazzurri di Chivu. L'attacco ha già sbloccato la casella "reti personali fatte" tra Lautaro, Thuram e Boony. Restano però giocatori con numeri interessanti che non hanno ancora provato la gioia del +3. Sassuolo che nell'ultima trasferta in A a San Siro contro l'Inter aveva messo in piedi una rimonta non da poco. Grosso può contare su un paio di giocatori che potrebbero farlo felice con una singola giocata


CONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO SASSUOLO 

  • Vranckx

NAPOLI-PISA, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

Dopo lo sforzo in Champions con un'inferiorità numerica durata tantissimo, il rischio turnover c'è in casa Napoli. Alcune pedine però saranno nuovamente nella formazione di partenza. Gara non certo semplice per il Pisa di Gilardino che deve ancora trovare la via della rete "propria": al momento l'unica gioia è arrivata da Hien che ha segnato nella porta nerazzurra sbagliata


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO PISA

  • Moreo


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lobotka


SCONSIGLIATO PISA

  • Akinsanmiro

