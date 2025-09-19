Fantacalcio, i "campo o panca" della 4^ giornata di Serie Aserie a
Introduzione
Le prime tre giornate di campionato ci hanno raccontato molto: tra conferme e sorprese è tempo di fare il punto su chi non ha ancora regalato un +3 ai propri fantallenatori. Solo due squadre hanno realizzato, in media, più di due gol a partita, tra l'altro ottenendo bonus da diversi protagonisti.
Una sola squadra invece deve ancora segnare gol "attivi" ma la ricerca del bonus "pesante" interessa anche agli allenatori veri visto che ben 7 squadre non sono riuscite a fare 3 su 3, ovvero un minimo di tre reti totali in altrettante giornate. Andando a spulciare qualche numero ecco chi portebbe sbloccarsi. Di seguito consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 4^ giornata di campionato
LECCE-CAGLIARI, venerdì ore 20:45
Un solo gol messo a referto dalla squadra di Eusebio Di Francesco che deve riuscire a capitalizzare meglio la propria manovra offensiva. Le due reti incassate dal Cagliari invece sono arrivate contro squadre di primissimo livello. Pisacane vuole testare i suoi fuori casa contro un avversario con il quale potrebbe essere in lotta a distanza per buona parte del campionato
CONSIGLIATO LECCE
- Sottil
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Prati
BOLOGNA-GENOA, sabato ore 15
Contro il Milan, partita strana del Bologna che pareva poter pungere salvo poi chiudere il match senza tiri nello specchio. Entrambe le squadre rossoblù hanno lo stesso numero di gol fatti (1) e subiti (2). Gara sulla carta che potrebbe essere risolta da un paio di episodi
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Lykogiannis
CONSIGLIATO GENOA
- Ellertsson
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
SCONSIGLIATO GENOA
- Carboni
VERONA-JUVENTUS, sabato ore 18
Chi è il giocatore che, dopo tre giornate, ha tirato di più senza però trovare la via del gol? La soluzione del quesito è nell'attacco del Verona: la risposta alla domanda risponde al nome di Giovane ma per quanto fatto vedere dai gialloblù non c'è solo un pericolo per una Juventus che contro Parma e Genoa ha tenuto la porta inviolata e che è reduce da 8 gol segnati nello spazio di quattro giorni
CONSIGLIATO VERONA
- Orban
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
SCONSIGLIATO VERONA
- Akpa Akpro
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Openda
UDINESE-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Al momento Runjaic si gode i propri attaccanti che non fanno sentire troppo la mancanza del duo Lucca-Thauvin. La strada è ancora lunga ma anche in mediana le cose paiono girare. Milan che crea molto ma che deve trovare un po' più di mira sotto porta, soprattutto nelle grandi occasioni da rete
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
CONSIGLIATO MILAN
- Fofana
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski
SCONSIGLIATO MILAN
- Estupinian
LAZIO-ROMA, domenica ore 12:30
La classica partita da tripla che però può essere ulteriormente complicata da assenze e giocatori acciaccati. Sia Gasperini che Sarri devono un po' arrangiarsi in alcune zone del campo. Le potenzialità dei due attacchi non dovrebbe però essere compromessa. Giallorossi protagonisti, nel bene e nel male, di gare con il minimo sindacale quanto a reti viste
CONSIGLIATO LAZIO
- Cancellieri
CONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO LAZIO
- Belahyane
SCONSIGLIATO ROMA
- El Shaarawy
CREMONESE-PARMA, domenica ore 15
I grigiorossi hanno un'ottima occasione per continuare a sognare mantenendo l'imbattibilità in campionato. Parma che non è che sia con le spalle al muro ma Cuesta cerca una risalita rapida in classifica. L'1-1 contro il Parma aveva fatto vedere buone cose ma i ducali formato trasferta zoppicano ancora
CONSIGLIATO CREMONESE
- Sanabria
CONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Collocolo
SCONSIGLIATO PARMA
- Valeri
TORINO-ATALANTA, domenica ore 15
Reduce dall'importante vittoria contro la Roma, il Torino si ritrova ad affrontare un'altra squadra che porta il "timbro" di Gasperini. Israel comanda la classifica dei clean sheet e il nuovo assetto a 3 lù dietro può dare le giuste garanzie. Atalanta che ha perso due pedine tra difesa e attacco ma che potrebbe (condizionale obbligato) toranre a contare su Ademola Lookman
CONSIGLIATO TORINO
- Casadei
CONSIGLIATO ATALANTA
- Bellanova
SCONSIGLIATO TORINO
- Ngonge
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Sulemana
FIORENTINA-COMO, domenica ore 18 su Sky Sport
L'unico giocatore di Serie A ancora a secco con un dato xG superiore a 2 è Moise Kean che è reduce da un attacco influenzale ma che è tornato regolarmente in gruppo. Pioli deve ritrovare qualità e geometrie per sostenere il bomber azzurro che a sua volta deve trovare la mira giusta. Attacco del Como che non ha bisogno di presentazioni. I ragazzi di Fabregas possono colpire con chiunque
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Kean
CONSIGLIATO COMO
- Jesus Rodriguez
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gosens
SCONSIGLIATO
- Da Cunha
INTER-SASSUOLO, domenica ore 20:45
Nove reti messe a segno in tre giornate dai nerazzurri di Chivu. L'attacco ha già sbloccato la casella "reti personali fatte" tra Lautaro, Thuram e Boony. Restano però giocatori con numeri interessanti che non hanno ancora provato la gioia del +3. Sassuolo che nell'ultima trasferta in A a San Siro contro l'Inter aveva messo in piedi una rimonta non da poco. Grosso può contare su un paio di giocatori che potrebbero farlo felice con una singola giocata
CONSIGLIATO INTER
- Dimarco
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Vranckx
NAPOLI-PISA, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Dopo lo sforzo in Champions con un'inferiorità numerica durata tantissimo, il rischio turnover c'è in casa Napoli. Alcune pedine però saranno nuovamente nella formazione di partenza. Gara non certo semplice per il Pisa di Gilardino che deve ancora trovare la via della rete "propria": al momento l'unica gioia è arrivata da Hien che ha segnato nella porta nerazzurra sbagliata
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO PISA
- Moreo
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lobotka
SCONSIGLIATO PISA
- Akinsanmiro