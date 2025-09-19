Introduzione

Le prime tre giornate di campionato ci hanno raccontato molto: tra conferme e sorprese è tempo di fare il punto su chi non ha ancora regalato un +3 ai propri fantallenatori. Solo due squadre hanno realizzato, in media, più di due gol a partita, tra l'altro ottenendo bonus da diversi protagonisti.



Una sola squadra invece deve ancora segnare gol "attivi" ma la ricerca del bonus "pesante" interessa anche agli allenatori veri visto che ben 7 squadre non sono riuscite a fare 3 su 3, ovvero un minimo di tre reti totali in altrettante giornate. Andando a spulciare qualche numero ecco chi portebbe sbloccarsi. Di seguito consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 4^ giornata di campionato



