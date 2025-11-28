Offerte Black Friday
Fantacalcio, i "campo o panca" della 13^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Settimana scorsa la Serie A è tornata (abbondantemente) sopra quota 30 gol di giornata. Possibile cambio di trend? Speriamo...anche per questioni fantacalcistiche. Il gioco in velocità è sicuramente una chiave. A questo proposito concentriamo la nostra attenzione sul contropiede, o ripartenza che dir si voglia.

Nell'immaginario collettivo quando si tratta questo argomento si pensa subito a giocatori rapidi con la palla al piede. Vero ma fino a un certo punto visto che esistono anche i finalizzatori che sfruttano al meglio la velocità dei compagni di squadra, esterni soprattutto. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 13^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

COMO-SASSUOLO, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO COMO

  • Vojvoda


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO COMO

  • Valle


SCONSIGLIATO  SASSUOLO

  • Laurienté

1/10

GENOA-VERONA, sabato ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Thorsby


CONSIGLIATO VERONA

  • Mosquera


SCONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


SCONSIGLIATO  VERONA

  • Bradaric

2/10
PARMA-UDINESE, sabato ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


CONSIGLIATO UDINESE

  • Zemura


SCONSIGLIATO PARMA 

  • Pellegrino


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp

3/10

JUVENTUS-CAGLIARI, sabato ore 18

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Thuram


SCONSIGLIATO CAGLIARI 

  • Prati

4/10
MILAN-LAZIO, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO MILAN

  • Leao


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO MILAN

  • Bartesaghi


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Basic

5/10

LECCE-TORINO, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO LECCE

  • Gallo


CONSIGLIATO TORINO

  • Lazaro


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic

6/10
PISA-INTER, domenica ore 15

CONSIGLIATO PISA

  • Meister


CONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


SCONSIGLIATO PISA

  • Marin


SCONSIGLIATO INTER

  • Sucic

7/10

ATALANTA-FIORENTINA, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Kean


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli

8/10
ROMA-NAPOLI, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO ROMA

  • Dybala


CONSIGLIATO NAPOLI 

  • McTominay


SCONSIGLIATO ROMA

  • Pellegrini


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Olivera

9/10

BOLOGNA-CREMONESE, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Dominguez


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Lykogiannis


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Terracciano

10/10
