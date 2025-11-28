Introduzione
Settimana scorsa la Serie A è tornata (abbondantemente) sopra quota 30 gol di giornata. Possibile cambio di trend? Speriamo...anche per questioni fantacalcistiche. Il gioco in velocità è sicuramente una chiave. A questo proposito concentriamo la nostra attenzione sul contropiede, o ripartenza che dir si voglia.
Nell'immaginario collettivo quando si tratta questo argomento si pensa subito a giocatori rapidi con la palla al piede. Vero ma fino a un certo punto visto che esistono anche i finalizzatori che sfruttano al meglio la velocità dei compagni di squadra, esterni soprattutto. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 13^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
COMO-SASSUOLO, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO COMO
- Vojvoda
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO COMO
- Valle
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
GENOA-VERONA, sabato ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Thorsby
CONSIGLIATO VERONA
- Mosquera
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO VERONA
- Bradaric
PARMA-UDINESE, sabato ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
CONSIGLIATO UDINESE
- Zemura
SCONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
JUVENTUS-CAGLIARI, sabato ore 18
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Prati
MILAN-LAZIO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO MILAN
- Leao
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO MILAN
- Bartesaghi
SCONSIGLIATO LAZIO
- Basic
LECCE-TORINO, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO LECCE
- Gallo
CONSIGLIATO TORINO
- Lazaro
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
PISA-INTER, domenica ore 15
CONSIGLIATO PISA
- Meister
CONSIGLIATO INTER
- Dimarco
SCONSIGLIATO PISA
- Marin
SCONSIGLIATO INTER
- Sucic
ATALANTA-FIORENTINA, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Kean
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
ROMA-NAPOLI, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
CONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
SCONSIGLIATO ROMA
- Pellegrini
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Olivera
BOLOGNA-CREMONESE, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Dominguez
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Lykogiannis
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Terracciano