Fantacalcio®, asta di riparazione: chi acquistare

Per i fantallenatori sono giornate davvero importanti. La sessione di calciomercato che è terminata lunedì sera è stata una delle più ricche degli ultimi anni. E, di riflesso, ha portato tanti calciatori nuovi nel listone che renderanno l’asta di riparazione interessante e decisiva.
I fantallenatori si trovano di fronte ad un bivio: svincolare qualche calciatore che ha deluso le aspettative per puntare Malen e Raspadori? Ma non solo. Perché ovviamente ci sono tanti altri profili che sono esplosi in questo girone d'andata e che, ad oggi, sono nel listone degli svincolati. Per esempio Palestra e Bartesaghi sono difensori che in parecchie leghe saranno protagonisti di queste aste di riparazione. Tempo di consigli, ma anche le probabili formazioni giocheranno un ruolo fondamentale. Perché avere un titolare come ottavo slot può fare la differenza nelle ultime giornate. Ma ecco i calciatori da acquistare – ruolo per ruolo – all’asta di riparazione.
Asta di riparazione, difensori: chi acquistare
Asta di riparazione, quali difensori acquistare? Tanti i profili, ma i tre menzionati sono sicuramente quelli più quotati.
- PALESTRA - Obsoleto definirlo difensore. Riduttivo dire di lui come di un laterale a tutta fascia. Lui, della fascia destra, è l'autentico dominatore incontrastato. Con efficacia crescente in zona bonus, al punto che Pisacane ormai lo vede più come un esterno offensivo che altro. Il +4 di Firenze è stato l'apice, ma la media voto del 6.43 racconta un campionato vissuto a livelli spaziali. Ben oltre ogni aspettativa di inizio stagione. In molte leghe a otto è svincolato e lo è anche in più di qualcuna a dieci. Che dire? Primo slot, specie per chi utilizza il modificatore.
- BARTESAGHI - Il Milan è passato da Theo Hernandez a Estupinan? Sbagliato. Allegri ha visto in lui qualcosa di non comune, il classe 2005 lo ha ripagato con una continuità invidiabile. Ormai è il titolare della corsia mancina, la concorrenza non lo spaventa e quella doppietta al Sassuolo dimostra che può dire la sua anche in area di rigore. Nelle ultime quattro, un s.v. e tre insufficienze. Un male? Tutt'altro: il fatto che possa essere uscito dal radar di qualche fantallenatore gioca a vostro favore, prendetelo perché quando tornerà al top della condizione sarà un fattore della corsia mancina rossonera.
- BERNASCONI - A proposito di giovani italiani di gamba che giocano sulla fascia: l'Atalanta ha fatto ancora una volta centro. L'annata travagliata di Bellanova, oltre che poco prolifica così come quella di Zappacosta (1 assist totale in due), ha fatto emergere il 22enne grazie anche a Palladino. Sette delle ultime nove le ha giocate da titolare, si sta abbonando al 6.5 e col Torino è arrivato anche il primo +1 della sua stagione. Insomma, l'ennesimo jackpot nerazzurro che può fare molto comodo nella propria difesa.
Asta di riparazione, centrocampisti: chi acquistare
Asta di riparazione, quali centrocampisti acquistare? Il reparto che sta portando più bonus anche degli attaccanti. Tanti i calciatori che, da qui al termine del campionato, possono portarvi ulteriori bonus.
- BRESCIANINI - Lui o Fabbian? Scelta non semplice. Ma forse l'ex Atalanta è un gradino sopra per pericolosità negli inserimenti e perché sa riciclarsi anche qualche metro più dietro, non solo sulla trequarti. Come se non bastasse, in maglia viola si è già sbloccato.
- BALDANZI - De Rossi lo ha voluto perché ne riconosce il valore e quello che può portare al suo Genoa. Bisogna solo capire la sua collocazione tattica: lui è un trequartista, potrebbe essere adattato a mezz'ala ma perderebbe un po' di valore. Ad ogni modo, è da prendere.
- TAYLOR – Contro il Genoa è arrivato il primo +3 italiano, un diagonale preciso che racchiude al meglio le sue qualità migliori: tempismo negli inserimenti e prolificità offensiva. Peccato che lo abbia fatto proprio poco prima delle aste: può portare altri bonus. Ma sicuramente quel gol farà alzare sicuramente il prezzo alle aste.
- STREFEZZA - Come torna in Italia il brasiliano? Torna con 1 gol e 1 assist in 13 presenze in campionato con l'Olympiacos. Ma l'anno prima, a Como, aveva chiuso con 6 gol e 4 assist. Caratteristiche che possono elevare eccome la (scarsa) pericolosità offensiva del Parma.
- MCKENNIE - Esterno, trequartista, centravanti. Il tuttofare di Spalletti, ormai necessario per questa Juventus. 3 gol (nelle ultime 6) e 2 assist, fanta-media del 6.62 da secondo slot. In molte leghe è svincolato, difficilmente si può trovare di meglio a febbraio.
- ZIELINSKI - Rinascita totale con Chivu. Lo dicono i 4 gol e 1 assist ma soprattutto una continuità in termini di prestazioni che non si vedeva dai tempi d'oro di Napoli. E' vero, con Calhanoglu non tirerà più i rigori. Ma su 4 centri, 3 sono arrivati non dagli undici metri...
- MAZZITELLI - Una delle principali sorprese del recente periodo. 2 gol e 2 assist nelle ultime sette, ha trovato l'habitat ideale da mezz'ala nel 3-5-2 e si sta esaltando. Se vi serve uno slot affidabile tra titolarità e qualche bonus, può essere il profilo perfetto.
· VERGARA - In molti sono scettici, ma la sensazione è che continuerà ad entrare stabilmente nelle rotazioni, anche con il reintegro totale degli infortunati. Anche da subentrante può incidere e regalare diversi bonus.
Il reparto più atteso e quello in cui sono arrivati più profili da acquistare. Ecco gli attaccanti da prendere all’asta di riparazione.
- RASPADORI - Col Parma, alla prima da titolare, ha subito trovato il +3. A Como non è entrato per via della gara condizionata dal rosso di Ahanor. L'addio di Lookman gli apre grandi margini per minutaggio e, di conseguenza, sui bonus attesi.
- FULLKRUG - Il centravanti perfetto per Allegri. La coppia titolare resta Leao-Pulisic, ma tra problemi fisici e scelte differenti in determinate gare il tedesco può dire eccome la sua. A prescindere dal minutaggio: col Lecce, non a caso, l'ha decisa entrando dalla panchina.
- MALEN - Pronti, via: 7.5 e gol a Torino, intesa con Dybala evidente. Senza la Joya, ha alle spalle comunque qualità in abbondanza per farne altri. Aspetto fondamentale: Gasp lo vede anni luce davanti agli altri. Giocherà parecchio, enorme punto a suo favore.
- KILICSOY - Chi non ci ha scommesso in estate, si è dovuto ricredere ora. Certo, l'infortunio di Belotti e il calo evidente di Borrelli sono stati due fattori decisivi. Ma ora il gioiellino turco classe 2005 non lo smuove più nessuno: già 4 gol, può chiudere in crescendo.
- SOLOMON - Ha sfruttato il marasma generale della Fiorentina per occupare lo slot alto a destra dove zitto zitto sta già carburando. Il gol al Napoli è l'emblema della sua crescita e di quello che può garantire a Vanoli. Listato attaccante? Sì, ma non sottovalutatelo.