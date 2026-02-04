Fantacalcio®, asta di riparazione: chi acquistare

Per i fantallenatori sono giornate davvero importanti. La sessione di calciomercato che è terminata lunedì sera è stata una delle più ricche degli ultimi anni. E, di riflesso, ha portato tanti calciatori nuovi nel listone che renderanno l’asta di riparazione interessante e decisiva.

I fantallenatori si trovano di fronte ad un bivio: svincolare qualche calciatore che ha deluso le aspettative per puntare Malen e Raspadori? Ma non solo. Perché ovviamente ci sono tanti altri profili che sono esplosi in questo girone d'andata e che, ad oggi, sono nel listone degli svincolati. Per esempio Palestra e Bartesaghi sono difensori che in parecchie leghe saranno protagonisti di queste aste di riparazione. Tempo di consigli, ma anche le probabili formazioni giocheranno un ruolo fondamentale. Perché avere un titolare come ottavo slot può fare la differenza nelle ultime giornate. Ma ecco i calciatori da acquistare – ruolo per ruolo – all’asta di riparazione.