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Fantacalcio®, griglia portieri: le migliori combinazioni per la stagione 2026/27

Fantacalcio

Andrea De Pasquale

Parte ufficialmente la nuova stagione. Perché si sa: del fantallenatore si può dire che sia sfortunato, non che non sia preparato. Griglia portieri 2026/27, studiamola insieme!

Calendario Serie A disponibile. Per noi, amanti del Fantacalcio®, vuol dire solo una cosa: è online la griglia portieri! Uno strumento fondamentale, che si affianca a quelli indispensabili della stagione fantacalcistica. In attesa di riavere tra noi le probabili formazioni e i consigli su chi schierare, immergiamoci nello studio matto e disperato della miglior combinazione possibile per il proprio reparto di numeri uno. Su quali squadre punterai? Manca ancora tanto, non lo neghiamo. Eppure, possiamo già iniziare a viverla. Catapultiamoci: Fantacalcio® 2026/27, stiamo arrivando... 

Griglia portieri: cos'è e a cosa serve 

Che tu sia un fantallenatore di vecchia o nuova data, alcune funzionalità e strumenti rappresentano un evergreenLa griglia portieri non è nient'altro che una tabella che incrocia le 20 squadre di serie A: i numeri che la compongono rappresentano il minor numero di partite fuori casa che entrambe le squadre considerate si troveranno a giocare in uno stesso turno di campionato.

 

Facciamo l'esempio più banale: le squadre protagoniste dei derby - Lazio e Roma, Juventus e Torino, Inter e Milan e così via - hanno un soddisfacente '0' alla voce che le vede incrociarsi sulla griglia. L'alternanza di queste squadre, e dei relativi portieri, è necessariamente scientifica, motivo per cui il minor numero di partite fuori casa in contemporanea di entrambe... è zero. Detto in termini più pratici: almeno un portiere delle due giocherà sempre in casa in ogni giornata del campionato 2026/27. 

Per cui, quando guardi la griglia portieri

  • 🙂​ Cerca i numeri più vicini allo 0: rappresentano le combinazioni ideali;
  • ❌​​ Evita i numeri alti, quelle squadre ti costringeranno spesso a schierare un portiere in trasferta.

Basta questo per ricercare la miglior accoppiata possibile? Chiaramente no. 

Griglia portieri: quali sono le migliori combinazioni? 

Ve lo diciamo subito: quest'anno è tosta. Il numero più basso che troviamo in griglia - oltre agli 0 delle stracittadine - è il 4. Per ragioni di costo-opportunità, uno dei potenziali e migliori accoppiamenti potrebbe essere quello di Parma e Sassuolo, due squadre che hanno dimostrato una grande solidità difensiva e da cui ci si aspetta una salvezza tranquilla e l'ambizione per qualcosa di più. Anche Sassuolo e Genoa ci lasceranno con l'obbligo di un portiere in trasferta solo 4 volte, ma la vena offensiva della squadra di De Rossi potrebbe spingerci a fidarci maggiormente di quella di Cuesta. Atalanta e Frosinone (5) rappresentano un’altra coppia interessante: si tratterebbe di una copertura alla garanzia bergamasca a costi contenuti. Se invece accettassimo di scavallare quota 5, ad un numero immediatamente successivo (6) si avrebbe l'imbarazzo della scelta, perché a quel punto le combinazioni ottimali sarebbero diverse. 

 

Forse, mai come quest'anno, si potrebbe considerare di privilegiare la scelta del portiere della big. Anche se le ultime stagioni, e i crolli di molti numeri 1, impongono necessariamente valutazioni, soprattutto alla luce di equilibri che proprio tra le big potrebbero cambiare: tra numeri 2 che presto diventeranno numeri 1, numeri 1 che non sono più tanto sicuri di continuare ad esserlo e numeri 1 che potrebbero semplicemente decidere di andar via…

 

Siamo ad inizio giugno. Il campionato è appena finito. Ma questa parte di Fantacalcio® 2026/27, questa piccola parte di Fantacalcio® 2026/27 noi la chiamiamo felicità. Buono studio a tutti!

 

SCARICA QUI LA GRIGLIA PORTIERI

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