Fantacalcio®, asta di riparazione: chi svincolare

Una delle settimane più attese dell’anno è giunta per i fantallenatori. Siamo a febbraio, mese in cui bisogna rimediare ai propri errori estivi. Il calciomercato ha portato tanti calciatori nuovi nel listone, ma non solo. Ci sono tanti altri profili che sono esplosi in questo girone d'andata e che, ad oggi, sono nel listone degli svincolati.