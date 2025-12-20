Offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 16^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

C'è chi opterà per il 6 politico e chi invece aspetterà i recuperi. Giornata di campionato "sui generis" per il fanta. Indipendentemente da quella che sarà la scelta della vostra lega, noi dobbiamo concentrarci sul presente perché non possiamo sapere quel che accadrà nei prossimi 20 giorni tra rotazioni, eventuali squalifiche o infortuni. Anche per "campo o panca" la giornata si limita a sei incontri

Nell'ultimo turno di campionato si è tornati sotto quota 20 reti con ben sei partite che si sono concluse con un solo gol segnato. La media gol a giornata si assesta a quota 23. Guardando il rovescio della medaglia, ci sono più clean sheet rispetto al solito con conseguente media voto (e modificatore difensivo) per i difensori che mediamente si alza. Dato da non sottovalutare in chiave fanta. Tenendo conto dei dati difensivi e delle possibili proiezioni offensive sulle palle inattive dei vari difensori, vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 16^ giornata di campionato
 

PROBABILI 16^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

LAZIO-CREMONESE, sabato ore 18

CONSIGLIATO LAZIO

  • Gila


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Barbieri


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Marusic


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Baschirotto

1/6

JUVENTUS-ROMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kelly


CONSIGLIATO ROMA

  • Celik


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kalulu


SCONSIGLIATO ROMA

  • Rensch

2/6
CAGLIARI-PISA, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Luperto


CONSIGLIATO PISA

  • Caracciolo


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Obert


SCONSIGLIATO PISA

  • Canestrelli

3/6

SASSUOLO-TORINO, domenica ore 15 su Sky Sport

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Idzes


CONSIGLIATO TORINO

  • Ismajli


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Doig


SCONSIGLIATO TORINO

  • Pedersen

4/6
FIORENTINA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Ranieri


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kristensen


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Parisi


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Bertola

5/6

GENOA-ATALANTA, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO GENOA

  • Martin


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zappacosta


SCONSIGLIATO GENOA

  • Marcandalli


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Hien

6/6
