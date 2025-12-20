Introduzione
C'è chi opterà per il 6 politico e chi invece aspetterà i recuperi. Giornata di campionato "sui generis" per il fanta. Indipendentemente da quella che sarà la scelta della vostra lega, noi dobbiamo concentrarci sul presente perché non possiamo sapere quel che accadrà nei prossimi 20 giorni tra rotazioni, eventuali squalifiche o infortuni. Anche per "campo o panca" la giornata si limita a sei incontri
Nell'ultimo turno di campionato si è tornati sotto quota 20 reti con ben sei partite che si sono concluse con un solo gol segnato. La media gol a giornata si assesta a quota 23. Guardando il rovescio della medaglia, ci sono più clean sheet rispetto al solito con conseguente media voto (e modificatore difensivo) per i difensori che mediamente si alza. Dato da non sottovalutare in chiave fanta. Tenendo conto dei dati difensivi e delle possibili proiezioni offensive sulle palle inattive dei vari difensori, vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 16^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
LAZIO-CREMONESE, sabato ore 18
CONSIGLIATO LAZIO
- Gila
CONSIGLIATO CREMONESE
- Barbieri
SCONSIGLIATO LAZIO
- Marusic
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Baschirotto
JUVENTUS-ROMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Kelly
CONSIGLIATO ROMA
- Celik
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Kalulu
SCONSIGLIATO ROMA
- Rensch
CAGLIARI-PISA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Luperto
CONSIGLIATO PISA
- Caracciolo
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Obert
SCONSIGLIATO PISA
- Canestrelli
SASSUOLO-TORINO, domenica ore 15 su Sky Sport
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Idzes
CONSIGLIATO TORINO
- Ismajli
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Doig
SCONSIGLIATO TORINO
- Pedersen
FIORENTINA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Ranieri
CONSIGLIATO UDINESE
- Kristensen
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Parisi
SCONSIGLIATO UDINESE
- Bertola
GENOA-ATALANTA, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO GENOA
- Martin
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zappacosta
SCONSIGLIATO GENOA
- Marcandalli
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Hien