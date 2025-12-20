Introduzione

C'è chi opterà per il 6 politico e chi invece aspetterà i recuperi. Giornata di campionato "sui generis" per il fanta. Indipendentemente da quella che sarà la scelta della vostra lega, noi dobbiamo concentrarci sul presente perché non possiamo sapere quel che accadrà nei prossimi 20 giorni tra rotazioni, eventuali squalifiche o infortuni. Anche per "campo o panca" la giornata si limita a sei incontri



Nell'ultimo turno di campionato si è tornati sotto quota 20 reti con ben sei partite che si sono concluse con un solo gol segnato. La media gol a giornata si assesta a quota 23. Guardando il rovescio della medaglia, ci sono più clean sheet rispetto al solito con conseguente media voto (e modificatore difensivo) per i difensori che mediamente si alza. Dato da non sottovalutare in chiave fanta. Tenendo conto dei dati difensivi e delle possibili proiezioni offensive sulle palle inattive dei vari difensori, vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 16^ giornata di campionato



PROBABILI 16^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI