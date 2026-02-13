Introduzione

Il ct della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali. La selezione sfiderà il Galles a Cardiff il 26 marzo e la vincente se la vedrà successivamente con la vincente di Italia e Irlanda del Nord che si giocherà a Bergamo. Fra i selezionati spiccano i difensori Kolasinac (Atalanta), Muharemovic (Sassuolo) e Hadzikadunic (Sampdoria). C'è anche Edin Dzeko che a gennaio ha lasciato la Fiorentina per approdare nella Zwite Liga con lo Schalke 04