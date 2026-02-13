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Bosnia, i convocati contro il Galles per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Mondiali

Introduzione

Il ct della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali. La selezione sfiderà il Galles a Cardiff il 26 marzo e la vincente se la vedrà successivamente con la vincente di Italia e Irlanda del Nord che si giocherà a Bergamo. Fra i selezionati spiccano i difensori Kolasinac (Atalanta), Muharemovic (Sassuolo) e Hadzikadunic (Sampdoria). C'è anche Edin Dzeko che a gennaio ha lasciato la Fiorentina per approdare nella Zwite Liga con lo Schalke 04

Quello che devi sapere

Portieri

  • VASILJ (St. Pauli) 
  • ZLOMISLIC (Rijeka)
  • HADZIKIC (Slaven Belupo)

1/5

Difensori

  • KOLASINAC (Atalanta)
  • DEDIC (Benfica)
  • MUJAKIC (Gaziantep)
  • KATIC (Schalke)
  • MUHAREMOVIC (Sassuolo)
  • HADZIKADUNIC (Sampdoria)
  • RADELJIC (Rijeka)
  • CELIK (Lens)

2/5
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Centrocampisti

  • SUNJIC (Pafos)
  • TAHIROVIC (Brondby)
  • BURNIC (Karlsruhe)
  • HADZIAHMETOVIC (Hull)
  • BASIC (Astana)
  • MEMIC (Viktoria Plzen)
  • BAJRAKTAREVIC (PSV Eindhoven)
  • ALAJBEGOVIC (Salisburgo)
  • GIGOVIC (Young Boys)

3/5

Attaccanti

  • DEMIROVIC (Stoccarda)
  • LUKIC (Universitatea Cluj)
  • BAZDAR (Jagiellonia)
  • DZEKO (Schalke)
  • TABAKOVIC (Borussia Monchengladbach)

4/5
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Il commissario tecnico

  • Sergej BARBAREZ, 54 anni, nato a Mostar. E' alla guida della Nazionale della Bosnia dal 19 aprile del 2024. Il suo esordio è avvenuto nel giugno dello stesso anno contro l'Inghilterra, sconfitta per 3-0: Pochi giorni dopo, il 9 giugno, ha affrontato in amichevole a Empoli l'Italia perdendo 1-0 grazie ad un gol di Frattesi. Il suo bilancio da ct è di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte

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