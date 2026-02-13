Introduzione
Il ct della Bosnia Erzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali. La selezione sfiderà il Galles a Cardiff il 26 marzo e la vincente se la vedrà successivamente con la vincente di Italia e Irlanda del Nord che si giocherà a Bergamo. Fra i selezionati spiccano i difensori Kolasinac (Atalanta), Muharemovic (Sassuolo) e Hadzikadunic (Sampdoria). C'è anche Edin Dzeko che a gennaio ha lasciato la Fiorentina per approdare nella Zwite Liga con lo Schalke 04
Quello che devi sapere
Portieri
- VASILJ (St. Pauli)
- ZLOMISLIC (Rijeka)
- HADZIKIC (Slaven Belupo)
Difensori
- KOLASINAC (Atalanta)
- DEDIC (Benfica)
- MUJAKIC (Gaziantep)
- KATIC (Schalke)
- MUHAREMOVIC (Sassuolo)
- HADZIKADUNIC (Sampdoria)
- RADELJIC (Rijeka)
- CELIK (Lens)
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Centrocampisti
- SUNJIC (Pafos)
- TAHIROVIC (Brondby)
- BURNIC (Karlsruhe)
- HADZIAHMETOVIC (Hull)
- BASIC (Astana)
- MEMIC (Viktoria Plzen)
- BAJRAKTAREVIC (PSV Eindhoven)
- ALAJBEGOVIC (Salisburgo)
- GIGOVIC (Young Boys)
Attaccanti
- DEMIROVIC (Stoccarda)
- LUKIC (Universitatea Cluj)
- BAZDAR (Jagiellonia)
- DZEKO (Schalke)
- TABAKOVIC (Borussia Monchengladbach)
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Il commissario tecnico
- Sergej BARBAREZ, 54 anni, nato a Mostar. E' alla guida della Nazionale della Bosnia dal 19 aprile del 2024. Il suo esordio è avvenuto nel giugno dello stesso anno contro l'Inghilterra, sconfitta per 3-0: Pochi giorni dopo, il 9 giugno, ha affrontato in amichevole a Empoli l'Italia perdendo 1-0 grazie ad un gol di Frattesi. Il suo bilancio da ct è di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte
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