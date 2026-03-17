Introduzione

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Cristian Chivu dopo il rosso contro l'Atalanta. Si temeva uno stop anche per il suo secondo Kolarov che però non è finito nel referto dell'arbitro. Sarà quindi l'ex terzino della Lazio a guidare i nerazzurri contro la Fiorentina. Vanoli, dal canto suo, deve verificare le condizioni di Gosens dopo il trauma toracico. Tornando all'Inter, Calhanoglu aveva messo nel mirino proprio la Fiorentina e pare che il centrocampista possa tornare a disposizione. Discorso più complicato per Lautaro Martinez mentre in mediana i nerazzurri non potranno contare su Mkhitaryan, fermato da un risentimento al bicipite femorale. Per l'armeno saranno tre le settimane di stop



Brutte notizie per il Bologna: Skorupski che ha portato a termine la gara contro il Sassuolo nonostante l'infortunio, ha riportato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Il Pisa ha ritrovato la vittoria ma nella prossima sfida le assenze saranno molte, a cominicare da Marin: il suo infortunio sembra piuttosto serio ma anche in questo caso gli esami ci diranno di più. Celik e il Thuram bianconero non preoccupano. Palladino infine dovrebbe recuperare anche Raspadori, svuotando di fatto l'infermeria. Allenatori a parte, sono sei gli squalificati per il prossimo turno



Ecco quindi nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 30^ giornata di Serie A