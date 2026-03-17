Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 30^ giornataSerie A
Introduzione
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Cristian Chivu dopo il rosso contro l'Atalanta. Si temeva uno stop anche per il suo secondo Kolarov che però non è finito nel referto dell'arbitro. Sarà quindi l'ex terzino della Lazio a guidare i nerazzurri contro la Fiorentina. Vanoli, dal canto suo, deve verificare le condizioni di Gosens dopo il trauma toracico. Tornando all'Inter, Calhanoglu aveva messo nel mirino proprio la Fiorentina e pare che il centrocampista possa tornare a disposizione. Discorso più complicato per Lautaro Martinez mentre in mediana i nerazzurri non potranno contare su Mkhitaryan, fermato da un risentimento al bicipite femorale. Per l'armeno saranno tre le settimane di stop
Brutte notizie per il Bologna: Skorupski che ha portato a termine la gara contro il Sassuolo nonostante l'infortunio, ha riportato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Il Pisa ha ritrovato la vittoria ma nella prossima sfida le assenze saranno molte, a cominicare da Marin: il suo infortunio sembra piuttosto serio ma anche in questo caso gli esami ci diranno di più. Celik e il Thuram bianconero non preoccupano. Palladino infine dovrebbe recuperare anche Raspadori, svuotando di fatto l'infermeria. Allenatori a parte, sono sei gli squalificati per il prossimo turno
Ecco quindi nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 30^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Per Skorupski stop di 6-8 settimane
Il finale di gara contro il Sassuolo aveva visto uno stoico Skorupski rimanere in porta nonostante l'infortunio (con il Bologna che aveva terminato i cambi). La prima diagnosi parlava di problema ai flessori. Il portiere polacco è stato sottoposto ad eccertamente strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane.
Nikola Moro invece ha ripresoo regolarmente ad allenarsi con i compagni ed è recuperabile. Lorenzo De Silvestri invece ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane.
Gli squalificati per la 30^ giornata
Due cartellini rossi nella stessa partita: parliamo di Pisa-Cagliari che ha visto l'arbitro allontanare dal campo prima Durosinmi e poi Obert. La condotta violenta dell'attaccante del Pisa è costata al giocatore due giornate di stop. Di seguito gli squalificati per la 30^ giornata di Serie A
- OBERT (Cagliari)
- BONDO (Cremonese)
- DELPRATO (Parma)
- AEBISCHER (Pisa)
- DUROSINMI (Pisa)
- WESLEY (Roma)
ATALANTA
30^ giornata: Atalanta-Verona
- RASPADORI - Lesione di primo grado del bicipite femorale. Possibile rientro alla 30^ giornata
BOLOGNA
30^ giornata: Bologna-Lazio
- MORO - Contusione all'anca. Recuperabile per la 30^ giornata
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a maggio
- DE SILVESTRI - lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Rientro verso metà aprile
CAGLIARI
30^ giornata: Cagliari-Napoli
- OBERT - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- BORRELLI - Distrazione ai flessori. Rientro previsto a metà marzo
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
30^ giornata: Como-Pisa
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita, si opererà nei prossimi giorni
CREMONESE
30^ giornata: Parma-Cremonese
- BONDO - Squalificato un turno. Salta il Parma
- MOUMBAGNA - Problema muscolare. Tempi di recupero non definiti
- VARDY - Contusione alla coscia. In dubbio per la 30^ giornata
- BASCHIROTTO - Fastidio muscolare. Tentativo di recupero per la sfida contro il Parma
- COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a fine marzo
FIORENTINA
30^ giornata: Fiorentina-Inter
- GOSENS - Trauma toracico. In dubbio per la 30^ giornata
- FORTINI - Fastidio muscolare. Recuperabile per la 30^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- SOLOMON - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
- LEZZERINI - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
GENOA
30^ giornata: Genoa-Udinese su Sky Sport
- ONANA - Distorsione alla caviglia. Rientro dopo la sosta
INTER
30^ giornata: Fiorentina-Inter
- CHIVU (all.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro la Fiorentina
- MKHITARYAN - Risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto entro la prima metà di aprile
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al soleo della gamba sinistra. Tentativo di recupero per la 30^ giornata
- CALHANOGLU - Lieve risentimento all'adduttore della coscia. Recuperabile per la 30^ giornata
JUVENTUS
30^ giornata: Juventus-Sassuolo su Sky Sport
- THURAM - Fastidio alla caviglia. Recuperabile per la 30^ giornata
- HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. Rientro previsto dopo la sosta
- VLAHOVIC - In recupero dal grave infortunio muscolare. Convocazione in dubbio per la 30^ giornata
LAZIO
30^ giornata: Bologna-Lazio
- SARRI (all.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Bologna
- CATALDI - Lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Possibile rientro dopo la sosta
- ROMAGNOLI - Problema al polpaccio. Recuperabile per la 30^ giornata
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Rientro a maggio
- BASIC - Infiammazione all'adduttore. Potrebbe dover saltare anche la sfida contro il Bologna
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
LECCE
30^ giornata: Roma-Lecce su Sky Sport
- BANDA - Malore accusato contro il Napoli. Gli accertamenti hanno dato esito negativo. Dovrebbe osservare un periodo di riposo. Resta in dubbio il suo recupero per Roma
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- COULIBALY - Uscito contro il Napoli per un problema muscolare. In dubbio per la 30^ giornata
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di marzo
MILAN
30^ giornata: Milan-Torino
- LOFTUS-CHEEK - Frattura dei denti e dell'osso mascellare. Out fino a maggio
- GABBIA - Ernia inguinale. Operazione riuscita. Rientro previsto a inizio aprile
NAPOLI
30^ giornata: Cagliari-Napoli
- VERGARA - lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto fra metà e fine aprile
- JUAN JESUS - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la sfida contro il Cagliari
- LOBOTKA - Affaticamento muscolare. Tentativo di recupero per la 30^ giornata
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile nella seconda metà di aprile
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
PARMA
30^ giornata: Parma-Cremonese
- DELPRATO - Squalifiato un turno. Salta la Cremonese
- BERNABE' - Problema muscolare. In dubbio per la 30^ giornata
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Rientro previsto a maggio
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro ad aprile
PISA
30^ giornata: Como-Pisa
- DUROSINMI - Squalificato due turni. Salta il Como e il Torino
- AEBISCHER - Squalificato un turno. Salta il Como
- MARIN - Problema al ginocchio. In attesa di esami. Possibile interessamento del collaterale. Salta sicuramente il Como ma potrebbe trattarsi di un serio infortunio
- CALABRESI - Lussazione alla spalla. In forte dubbio per Como
- SCUFFET - Stiramento. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 30^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. Rientro previsto dopo la sosta
ROMA
30^ giornata: Roma-Lecce su Sky Sport
- WESLEY - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- CELIK - Affaticamento al polpaccio. Recuperabile per la 30^ giornata
- SOULE' - Pubalgia. Potrebbe rientrare dopo la sosta
- DYBALA - Operazione al ginocchio sinistro per rottura del menisco esterno. Atteso in campo a fine aprile
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
30^ giornata: Juventus-Sassuolo su Sky Sport
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- FADERA - Frattura dello zigomo. Tempi di recupero da definire in base all'evoluzione clinica
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
30^ giornata: Milan-Torino
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Recuperabile per la gara contro il Milan
UDINESE
30^ giornata: Genoa-Udinese su Sky Sport
- ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
- BUKSA - Lesione al polpaccio. Rientro previsto a metà aprile
- BERTOLA - Distosione alla caviglia destra. Rientro previsto dopo la sosta
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
VERONA
30^ giornata: Atalanta-Verona
- SLOTSAGER - Lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Possibile rientro ad aprile
- BELLA-KOTCHAP - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro a metà aprile
- BRADARIC - Risentimento musclare. In forte dubbio per la gara contro l'Atalanta
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 30^giornata
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- BERNEDE - Distorsione della caviglia destra. In dubbio per la 30^ giornata