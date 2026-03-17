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Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 30^ giornata

Serie A
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Cristian Chivu dopo il rosso contro l'Atalanta. Si temeva uno stop anche per il suo secondo Kolarov che però non è finito nel referto dell'arbitro. Sarà quindi l'ex terzino della Lazio a guidare i nerazzurri contro la Fiorentina. Vanoli, dal canto suo, deve verificare le condizioni di Gosens dopo il trauma toracico. Tornando all'Inter, Calhanoglu aveva messo nel mirino proprio la Fiorentina e pare che il centrocampista possa tornare a disposizione. Discorso più complicato per Lautaro Martinez mentre in mediana i nerazzurri non potranno contare su Mkhitaryan, fermato da un risentimento al bicipite femorale. Per l'armeno saranno tre le settimane di stop

Brutte notizie per il Bologna: Skorupski che ha portato a termine la gara contro il Sassuolo nonostante l'infortunio, ha riportato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Il Pisa ha ritrovato la vittoria ma nella prossima sfida le assenze saranno molte, a cominicare da Marin: il suo infortunio sembra piuttosto serio ma anche in questo caso gli esami ci diranno di più. Celik e il Thuram bianconero non preoccupano. Palladino infine dovrebbe recuperare anche Raspadori, svuotando di fatto l'infermeria. Allenatori a parte, sono sei gli squalificati per il prossimo turno

Ecco quindi nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 30^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Per Skorupski stop di 6-8 settimane

Il finale di gara contro il Sassuolo aveva visto uno stoico Skorupski rimanere in porta nonostante l'infortunio (con il Bologna che aveva terminato i cambi). La prima diagnosi parlava di problema ai flessori. Il portiere polacco è stato sottoposto ad eccertamente strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane.

Nikola Moro invece ha ripresoo regolarmente ad allenarsi con i compagni ed è recuperabile. Lorenzo De Silvestri invece ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane.

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Gli squalificati per la 30^ giornata

Due cartellini rossi nella stessa partita: parliamo di Pisa-Cagliari che ha visto l'arbitro allontanare dal campo prima Durosinmi e poi Obert. La condotta violenta dell'attaccante del Pisa è costata al giocatore due giornate di stop. Di seguito gli squalificati per la 30^ giornata di Serie A
 

  • OBERT (Cagliari)
  • BONDO (Cremonese)
  • DELPRATO (Parma)
  • AEBISCHER (Pisa)
  • DUROSINMI (Pisa)
  • WESLEY (Roma)

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ATALANTA

30^ giornata: Atalanta-Verona
  

  • RASPADORI - Lesione di primo grado del bicipite femorale. Possibile rientro alla 30^ giornata

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BOLOGNA

30^ giornata: Bologna-Lazio
    

  • MORO - Contusione all'anca. Recuperabile per la 30^ giornata
  • SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a maggio
  • DE SILVESTRI - lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Rientro verso metà aprile

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CAGLIARI

30^ giornata: Cagliari-Napoli
   

  • OBERT - Squalificato un turno. Salta il Napoli
  • IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
  • BORRELLI - Distrazione ai flessori. Rientro previsto a metà marzo
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 
  • FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita

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COMO

30^ giornata: Como-Pisa
 

  • ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita, si opererà nei prossimi giorni

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CREMONESE

30^ giornata: Parma-Cremonese
     

  • BONDO - Squalificato un turno. Salta il Parma
  • MOUMBAGNA - Problema muscolare. Tempi di recupero non definiti
  • VARDY - Contusione alla coscia. In dubbio per la 30^ giornata
  • BASCHIROTTO - Fastidio muscolare. Tentativo di recupero per la sfida contro il Parma
  • COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a fine marzo

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FIORENTINA

30^ giornata: Fiorentina-Inter
      

  • GOSENS - Trauma toracico. In dubbio per la 30^ giornata
  • FORTINI - Fastidio muscolare. Recuperabile per la 30^ giornata
  • LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
  • SOLOMON - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
  • LEZZERINI -  Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo

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GENOA

30^ giornata: Genoa-Udinese su Sky Sport
   

  • ONANA - Distorsione alla caviglia. Rientro dopo la sosta

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INTER

30^ giornata: Fiorentina-Inter
      

  • CHIVU (all.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro la Fiorentina
  • MKHITARYAN - Risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto entro la prima metà di aprile
  • LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al soleo della gamba sinistra. Tentativo di recupero per la 30^ giornata
  • CALHANOGLU - Lieve risentimento all'adduttore della coscia. Recuperabile per la 30^ giornata

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JUVENTUS

30^ giornata: Juventus-Sassuolo su Sky Sport
     

  • THURAM - Fastidio alla caviglia. Recuperabile per la 30^ giornata
  • HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. Rientro previsto dopo la sosta
  • VLAHOVIC - In recupero dal grave infortunio muscolare. Convocazione in dubbio per la 30^ giornata

©Getty
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LAZIO

30^ giornata: Bologna-Lazio

  • SARRI (all.) - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Bologna
  • CATALDI - Lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Possibile rientro dopo la sosta
  • ROMAGNOLI - Problema al polpaccio. Recuperabile per la 30^ giornata
  • ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Rientro a maggio
  • BASIC - Infiammazione all'adduttore. Potrebbe dover saltare anche la sfida contro il Bologna
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
  • PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito

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LECCE

30^ giornata: Roma-Lecce su Sky Sport
     

  • BANDA - Malore accusato contro il Napoli. Gli accertamenti hanno dato esito negativo. Dovrebbe osservare un periodo di riposo. Resta in dubbio il suo recupero per Roma
  • GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
  • COULIBALY - Uscito contro il Napoli per un problema muscolare. In dubbio per la 30^ giornata
  • CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
  • BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di marzo

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MILAN

30^ giornata: Milan-Torino
      

  • LOFTUS-CHEEK - Frattura dei denti e dell'osso mascellare. Out fino a maggio
  • GABBIA - Ernia inguinale. Operazione riuscita. Rientro previsto a inizio aprile

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NAPOLI

30^ giornata: Cagliari-Napoli
  

  • VERGARA - lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto fra metà e fine aprile
  • JUAN JESUS - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la sfida contro il Cagliari
  • LOBOTKA - Affaticamento muscolare. Tentativo di recupero per la 30^ giornata
  • DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
  • RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile nella seconda metà di aprile
  • NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile

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PARMA

30^ giornata: Parma-Cremonese
   

  • DELPRATO - Squalifiato un turno. Salta la Cremonese
  • BERNABE' - Problema muscolare. In dubbio per la 30^ giornata
  • ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
  • CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Rientro previsto a maggio
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro ad aprile

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PISA

30^ giornata: Como-Pisa
    

  • DUROSINMI - Squalificato due turni. Salta il Como e il Torino
  • AEBISCHER - Squalificato un turno. Salta il Como
  • MARIN - Problema al ginocchio. In attesa di esami. Possibile interessamento del collaterale. Salta sicuramente il Como ma potrebbe trattarsi di un serio infortunio
  • CALABRESI - Lussazione alla spalla. In forte dubbio per Como
  • SCUFFET - Stiramento. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
  • DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 30^ giornata
  • VURAL - Problema al ginocchio. Rientro previsto dopo la sosta

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ROMA

30^ giornata: Roma-Lecce su Sky Sport
   

  • WESLEY - Squalificato un turno. Salta il Lecce
  • CELIK - Affaticamento al polpaccio. Recuperabile per la 30^ giornata
  • SOULE' - Pubalgia. Potrebbe rientrare dopo la sosta
  • DYBALA - Operazione al ginocchio sinistro per rottura del menisco esterno. Atteso in campo a fine aprile
  • FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Tempi di recupero non definiti
  • DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio

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SASSUOLO

30^ giornata: Juventus-Sassuolo su Sky Sport
    

  • BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
  • FADERA - Frattura dello zigomo. Tempi di recupero da definire in base all'evoluzione clinica
  • CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita

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TORINO

30^ giornata: Milan-Torino
      

  • ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Recuperabile per la gara contro il Milan

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UDINESE

30^ giornata: Genoa-Udinese su Sky Sport
       

  • ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
  • BUKSA - Lesione al polpaccio. Rientro previsto a metà aprile
  • BERTOLA - Distosione alla caviglia destra. Rientro previsto dopo la sosta
  • ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita

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VERONA

30^ giornata: Atalanta-Verona
     

  • SLOTSAGER - Lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Possibile rientro ad aprile
  • BELLA-KOTCHAP - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro a metà aprile
  • BRADARIC - Risentimento musclare. In forte dubbio per la gara contro l'Atalanta
  • LOVRIC - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 30^giornata
  • SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
  • BERNEDE - Distorsione della caviglia destra. In dubbio per la 30^ giornata

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