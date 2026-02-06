Introduzione
E' la prima giornata "a giochi fatti": le rose sono definitive e lo saranno fino a giugno. Le varie aste di riparazione sono quasi tutte in archivio. Sicuramente qualche Lega posticiperà l'asta ma non possiamo non cercare di analizzare i nuovi nomi arrivati in Serie A. Chiaramente il focus è anche su chi ha cambiato solo maglia nel "mercato interno"
Qualcuno vivrà un rilancio, qualcun altro potrebbe avere un po' di difficoltà nell'adattarsi al nostro calcio. Ricordiamo che Milan-Como sarà recuperata il 18 febbraio e che ogni lega ha il proprio regolamento sulle partite rimandate. Ovviamente noi analizziamo le 9 di questo weekend cercando di sfruttare, se possibile, qualche numero offensivo degli ultimi arrivati in A
TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 24^ GIORNATA
Quello che devi sapere
Verona-Pisa, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO VERONA
- Bowie
CONSIGLIATO PISA
- Tramoni
SCONSIGLIATO VERONA
- Lovric
SCONSIGLIATO PISA
- Iling-Junior
Genoa-Napoli, sabato ore 18
CONSIGLIATO GENOA
- Amorim
CONSIGLIATO NAPOLI
- Elmas
SCONSIGLIATO GENOA
- Colombo
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
Fiorentina-Torino, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Brescianini
CONSIGLIATO TORINO
- Kulenovic
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Solomon
SCONSIGLIATO TORINO
- Gineitis
Bologna-Parma, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
CONSIGLIATO PARMA
- Strefezza
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
SCONSIGLIATO PARMA
- Nicolussi Caviglia
Lecce-Udinese, domenica ore 15
CONSIGLIATO LECCE
- Gandelman
CONSIGLIATO UDINESE
- Bayo
SCONSIGLIATO LECCE
- Cheddira
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zemura
Sassuolo-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
CONSIGLIATO INTER
- Sucic
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski
Juventus-Lazio, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Locatelli
CONSIGLIATO LAZIO
- Pedro
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
Atalanta-Cremonese, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
CONSIGLIATO CREMONESE
- Djuric
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
Roma-Cagliari, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Zaragoza
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
SCONSIGLIATO ROMA
- Celik
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Palestra