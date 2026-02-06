Offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 24^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

E' la prima giornata "a giochi fatti": le rose sono definitive e lo saranno fino a giugno. Le varie aste di riparazione sono quasi tutte in archivio. Sicuramente qualche Lega posticiperà l'asta ma non possiamo non cercare di analizzare i nuovi nomi arrivati in Serie A. Chiaramente il focus è anche su chi ha cambiato solo maglia nel "mercato interno"

Qualcuno vivrà un rilancio, qualcun altro potrebbe avere un po' di difficoltà nell'adattarsi al nostro calcio. Ricordiamo che Milan-Como sarà recuperata il 18 febbraio e che ogni lega ha il proprio regolamento sulle partite rimandate. Ovviamente noi analizziamo le 9 di questo weekend cercando di sfruttare, se possibile, qualche numero offensivo degli ultimi arrivati in A

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 24^ GIORNATA

Quello che devi sapere

Verona-Pisa, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO VERONA

  • Bowie
     

CONSIGLIATO PISA

  • Tramoni


SCONSIGLIATO VERONA

  • Lovric


SCONSIGLIATO PISA

  • Iling-Junior

1/9

Genoa-Napoli, sabato ore 18

CONSIGLIATO GENOA

  • Amorim
     

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Elmas


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Spinazzola

2/9
Fiorentina-Torino, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Brescianini
     

CONSIGLIATO TORINO

  • Kulenovic


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Solomon


SCONSIGLIATO TORINO

  • Gineitis

3/9

Bologna-Parma, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro
     

CONSIGLIATO PARMA

  • Strefezza


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard


SCONSIGLIATO PARMA

  • Nicolussi Caviglia

4/9
Lecce-Udinese, domenica ore 15

CONSIGLIATO LECCE

  • Gandelman
     

CONSIGLIATO UDINESE

  • Bayo


SCONSIGLIATO LECCE

  • Cheddira


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zemura

5/9

Sassuolo-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné
     

CONSIGLIATO INTER

  • Sucic


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski

6/9
Juventus-Lazio, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Locatelli
     

CONSIGLIATO LAZIO

  • Pedro


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor

7/9

Atalanta-Cremonese, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski
     

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Djuric


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy

8/9
Roma-Cagliari, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Zaragoza
     

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


SCONSIGLIATO ROMA

  • Celik


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Palestra

9/9
