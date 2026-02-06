Le probabili formazioni della 24^ giornata

Introduzione

Giornata con solamente 9 partite in programma visto che Milan-Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45. Tanti gli spunti e le “problematiche” a partire dalla sfida tra Verona e Pisa che vede entrambe le squadre guidate da un nuovo tecnico. Sistema di gioco e scelte dei titolari quindi restano un grosso punto di domanda. Poi c’è il mercato ovviamente con tanti volti nuovi che potrebbero già avere una chance dal primo minuto. Insomma: la situazione è abbastanza complicata



Oggi più che mai servono i super poteri predittivi della squadra degli inviati di Sky Sport: tra ballottaggi e tentazioni le informazioni da snocciolare sono parecchie. Il nostro team schierato nei pressi dei vari centri sportivi è sempre sull’attenti vista la particolarità di questa giornata che potrebbe (in parte) rivoluzionare gli schieramenti in campo. Le notizie non tardano ad arrivare e quindi non ci resta che partire con il consueto giro dai campi con tutto quanto c’è da sapere sulle probabili formazioni della 24^ giornata di Serie A