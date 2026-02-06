Le probabili formazioni della 24^ giornata

Introduzione
Giornata con solamente 9 partite in programma visto che Milan-Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45. Tanti gli spunti e le “problematiche” a partire dalla sfida tra Verona e Pisa che vede entrambe le squadre guidate da un nuovo tecnico. Sistema di gioco e scelte dei titolari quindi restano un grosso punto di domanda. Poi c’è il mercato ovviamente con tanti volti nuovi che potrebbero già avere una chance dal primo minuto. Insomma: la situazione è abbastanza complicata
Oggi più che mai servono i super poteri predittivi della squadra degli inviati di Sky Sport: tra ballottaggi e tentazioni le informazioni da snocciolare sono parecchie. Il nostro team schierato nei pressi dei vari centri sportivi è sempre sull’attenti vista la particolarità di questa giornata che potrebbe (in parte) rivoluzionare gli schieramenti in campo. Le notizie non tardano ad arrivare e quindi non ci resta che partire con il consueto giro dai campi con tutto quanto c’è da sapere sulle probabili formazioni della 24^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Verona-Pisa, venerdì ore 20:45
Verona
- Sammarco, nel presentare il match ha riaffidato le chiavi della porta a Montipò e ha detto che il sistema di gioco sarà molto simile a quello visto sin qui con Zanetti
- Il nuovo tecnico ha fatto anche il punto sugli infortunati: restano ai box sia Bella-Kotchap che Belghali. Bowie sarà protagonista probabilmente dal primo minuto vista la squalifica di Sarr
- In difesa out Valentini per un problema muscolare. Possibile chance quindi per Edmundsson che tatticamente può ricoprire tutti i ruoli di una linea a trePisa
Pisa
- Anche il Pisa ha cambiato guida e anche Hiljemark ha fatto il punto su rientri e giocatori ancora fermi. Iling-Junior sarà regolarmente a disposizione. La parte burocratica non ha avuto intoppi
- Dall’infermeria esce Cuadrado che venerdì sarà a Verona con il resto della squadra. Per quel che riguarda il sistema di gioco, Hiljemark non intende cambiare la linea a tre dietro
- Il tecnico danese però ritrova Hojholt che aveva avuto all’Aalborg che a questo punto potrebbe essere una possibile sorpresa in mezzo. Davanti restano in ballottaggio Meister e Durosinmi
Probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Lirola, Lovric, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban
Squalificati: Sarr
Indisponibili: Suslov, Bella-Kotchap, Belghali, Valentini, Gagliardini
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi
Squalificati: nessuno
Indisponibili:Semper, Denoon, Albiol, Vural
Genoa-Napoli, sabato ore 18
Genoa
- La sorpresa di formazione in casa rossoblù potrebbe essere rappresentata da Amorim che è in lizza per una maglia dal primo minuto
- Ovviamente la domanda è: chi perderà il posto? De Rossi sul neo acquisto è stato piuttosto chiaro: “L’ho preso per metterlo come play”
- Dovrebbe essere solo questo il cambio nell’XI di partenza rispetto a quanto visto a Roma. Possibile che l’indiziato per la panchina sia uno tra Frendrup o Ellertsson. Nel secondo caso il danese agirebbe da mezzala
Napoli
- Conte spera che l’infermeria si svuoti un po’. Il tecnico ha perso Di Lorenzo ma potrebbe riabbracciare Milinkovic-Savic, Rrahmani e (forse) Mazzocchi
- Il difensore albanese, già in campo nel test di metà settimana, viaggia quindi verso il ritorno dal primo minuto nel terzetto difensivo
- A destra dovrebbe agire Gutierrez, già subentrato settimana scorsa dopo l’infortunio occorso a Di Lorenzo. A sinistra Spinazzola in vantaggio su Olivera. Davanti nessun cambio in vista
Probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Amorim, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Neres Politano, Anguissa, Di Lorenzo
Fiorentina-Torino, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Fiorentina
- Entrato dalla panchina contro il Napoli, Moise Kean conta di tornare titolare nella sfida interna contro il Torino. Ovviamente bisognerà capire dalle ultime sedute se il dolore persiste o meno. Piccoli resta in preallarme
- L'unico dubbio di formazione riguarda Parisi, rientrato nello scorso turno di campionato. L'esterno potrebbe insidiare la titolarità di Solomon
- Le soluzioni in mezzo restano ampie: molto dipenderà da come Vanoli vorrà interpretare la prima parte di gara. Fabbian si gioca una maglia con Mandragora con quest'ultimo che resta al momento favorito
Torino
- La sfida di Coppa Italia è servita a Baroni per valutare i nuovi arrivati. A Firenze però mancheranno sia Vlasic che Prati, entrambi squalificati
- Tameze potrebbe servire più in mediana che dietro visto che con Marianucci ed Ebosse le alternative all’assenza di Ismajli non mancano
- Sulla sinistra aumentano le chance di Obrador che ha messo nelle gambe ulteriori minuti mercoledì. Davanti Kulenovic potrebbe aver già convinto Baroni. Dovrebbe esserci lui al fianco di Adams
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams
Squalificati: Vlasic, Prati
Indisponibili: Schuurs, Ilic, Aboukhlal, Ismajli
Bologna-Parma, domenica ore 12:30
Bologna
- Buone notizie in difesa per Italiano. Nelle ultime uscite i gol presi erano aumentati a dismisura. Il recupero di Lucumì riporta il colombiano al centro del reparto
- A sinistra c’è Lykogiannis in pole su Miranda. In porta dovrebbe tornare Skorupski dopo la squalifica ma il ballottaggio con Ravaglia resta d’attualità
- Davanti alla difesa c’è la candidatura di Pobega. Davanti dovrebbe toccare a Castro mentre sulla trequarti Bernardeschi in vantaggio su Orsolini
Parma
- Cuesta ragiona sulla corsia destra. Il tecnico ha sia Circati che Delprato diffidati (e nel prossimo turno c’è il Verona). Se non ci sono alternative al centro della difesa, sulla destra può toccare a Britschgi
- L’arrivo di Strefezza spariglia un po’ le gerarchie visto che l’ex Olympiajos può agire sia da trequartista che da seconda punta in un 3-5-2 puro
- In caso di titolarità immediata, Strefezza dovrebbe prendere il posto di Oristanio. Nicolussi Caviglia invece va verso la conferma in una cerniera che comprenderà anche Keita e Bernabé
Probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Valenti, Almqvist
Lecce-Udinese, domenica ore 15
Lecce
- Terminale offensivo obbligato per Di Francesco, a meno di invenzioni particolari. Stulic è acciaccato e in forte dubbio. Spazio quindi a Cheddira
- Berisha pare vicino al rientro ma la data “giusta” non sarà la prossima domenica contro l’Udinese. Attenzione alla possibile novità di formazione
- Di Francesco ha infatti lavorato anche con la difesa a tre: in questo caso Pierotti sarebbe esterno destro a tutta fascia con Gallo sull’altro versante. Ipotesi da non scartare visto il rientro di Gaspar ma anche le ultime buone uscite di Siebert
Udinese
- Cambio forzato nell'attacco bianconero visto che Davis ne avrà per almeno un mese. A Lecce dovrebbe partire dall'inizio Bayo
- A proposito di infermeria: Kosta Runjaic spera di riaggregare al resto della squadra Kamara. Sull'out sinistro resta però titolare, Zemura
- Bertola confermato nel trio dietro mentre a supporto della punta ci sarà Atta con Zaniolo che partirà dalla panchina
Probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Camarda, Berisha
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Bayo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buksa, Piotrovski, Zanoli, Davis
Sassuolo-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
Sassuolo
- Al momento non si prevedono sorprese di formazione nonostante il riotrno di Volpato e l'arrivo dei nuovi volti dal mercato
- Grosso però ha mezza formazione sotto diffida e quindi potrebbe essere questa l'eventuale causa di cambiamento dell'XI di partenza
- Berardi, Pinamonti, Laurienté sarà sicuramente il trio d'attacco visto che qui non si rischia la squalifica per un giallo. Nzola potrebbe trovare spazio a gara in corso
Inter
- “Da quello che so io, Calhanoglu e Barella rientreranno dopo il Sassuolo”. E’ stato lo stesso Christian Chivu a fare chiarezza sui due centrocampisti fermi ai box
- Per la gara di domenica quindi il pacchetto mediano vedrà ancora una volta Zielinski al centro con Sucic e Mkhitaryan ai suoi lati
- In attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro-Thuram. Corsie esterne presidiate da Luis Henrique e Dimarco
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric: Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurientè
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella
Juventus-Lazio, domenica ore 20:45
Juventus
- I bianconeri devono mettersi subito alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia. In vista della sfida contro la Lazio c'è da monitorare lo stato fisico di Yildiz
- Il fantasista era in panchina giovedì. Boga l'eventuale alternativa ma le ultime danno Yildiz in formazione
- Nulla dovrebbe cambiare tra difesa, mediana e riferimento offensivo. L'altro (piccolo) dubbio di formazione riguarda la scelta tra Conceicao e Miretti
Lazio
- Sarri perde un altro pezzo: dopo Zaccagni, si è fermato anche Lazzari che poteva ambire a una maglia da titolare vista la squalifica di Pellegrini
- A questo punto, sulla corsia sinistra, il favorito è Nuno Tavares. Capitolo Romagnoli: il difensore non è "in punizione" e contro la Juventus viaggia verso la titolarità
- Davanti la strada scelta potrebbe essere la stessa di settimana scorsa con Maldini falso 9 e Pedro largo a sinistra con Isaksen dal lato opposto
Probabili formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vlahovic, Milik
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro
Squalificati: Pellegrini
Indisponibili: Gigot, Patric, Zaccagni, Lazzari
Atalanta-Cremonese, lunedì ore 18:30
Atalanta
- Palladino ha salutato Lookman e non avrà a disposizione gli squalificati De Roon e Ahanor. Possibile rientro nell’XI di partenza di Kolasinac.
- Dopo l’impegno in Coppa Italia, oltre agli squalificati, non sono escluse rotazioni: a destra dovrebbe toccare a Bellanova
- Raspadori è partito dall’inizio contro la Juventus. L’ex Atletico Madrid punta alla conferma con Zalewski dirottato in fascia sinistra
Cremonese
- Luperto ritrova Nicola per la terza volta: l’ex Cagliari conosce bene quindi le richieste e gli automatismi dell’allenatore. Vederlo subito in campo non sarebbe certo una sorpresa
- Discorso simile ma con motivazione differente per un altro nuovo arrivato: Morten Thorsby. Payero e Vandeputte non sono al meglio. Bondo è ai box e quindi gli slot libero in mediana ci sono eccome
- Davanti per ora non si cambia: Sanabria e Moumbagna non sono ancora tornati al 100%. Djuric al momento è più arma da usare a gara in corso. Restano Vardy e Bonazzoli
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca
Squalificati: De Roon, Ahanor
Indisponibili: nessuno
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Zerbin, Grassi, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Bondo
Roma-Cagliari, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Gasp perde Robinio Vaz (lesione a un polpaccio). In difesa Hermoso (contusione a un piede) è in dubbio: pronto Ghilardi
- Sulla trequarti Zaragoza debutterà dal 1'. Dybala cerca di recuperare almeno per la panchina
- In mediana El Aynaoui resta in vantaggio sulla concorrenza di Pisilli per affiancare Cristante.
Cagliari
- La rotonda vittoria contro il Verona dovrebbe portare a una conferma in blocco. Deiola settimana scorsa era stato convocato pur non essendo totalmente a posto. Il centrocampista a Roma potrebbe avere un ruolo più attivo a gara in corso
- Linea difensiva a tre con Ze Pedro, Mina e Rodriguez visto che Luperto si è accasato a Cremona. Gaetano avrà ancora al proprio fianco Adopo e Mazzitelli
- In attacco per ora si resta stabili: Kilicsoy è reduce da uno splendido gol e l’intesa con Esposito pare essere al massimo storico
Probabili formazioni
ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Malen, Zaragoza
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, El Shaarawy, Koné
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho