Fantacalcio, i consigli per la 25^ giornata di Serie Acampo o panca
Introduzione
Si sta entrando in una parte delicatissima della stagione. Tra obiettivi d'alta classifica, salvezze "tranquille" e zona Europa, questa e le prossime settimane inizieranno a delinare meglio la classifica con pericoli, paure ma anche soddisfazioni. Analizzare il passato per cercare di prevedere il futuro fantacalcistico è un esercizio dovuto da metà febbraio in avanti. Specialmente in quanto ora non c'è più modo per "riparare".
Spezziamo il campionato in due: le prime 12 giornate e le ultime 12. Cos'è cambiato a livello numerico tra xG fatti e concessi, percentuale di precisione al tiro, grandi occasioni e indici offensivi? Ci sono squadre che sono salite "in blocco" ed altre che hanno faticato, ma il focus è anche sui singoli. Ricordando sempre che ben 19 squadre su 20 non hanno il proprio capocannoniere in doppia cifra....
Quello che devi sapere
Pisa-Milan, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO PISA
- Touré
CONSIGLIATO MILAN
- Athekame
SCONSIGLIATO PISA
- Moreo
SCONSIGLIATO MILAN
- Loftus-Cheek
Como-Fiorentina, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Harrison
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gosens
Lazio-Atalanta, sabato ore 18
CONSIGLIATO LAZIO
- Maldini
CONSIGLIATO ATALANTA
- Samardzic
SCONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
Inter-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Zielinski
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Yildiz
SCONSIGLIATO INTER
- Thuram
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- David
Udinese-Sassuolo, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO UDINESE
- Bayo
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
Cremonese-Genoa, domenica ore 15
CONSIGLIATO CREMONESE
- Maleh
CONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
SCONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
Parma-Verona, domenica ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
CONSIGLIATO VERONA
- Belghali
SCONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO VERONA
- Bowie
Torino-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Simeone
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO TORINO
- Lazaro
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
Napoli-Roma, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO ROMA
- Pisilli
SCONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
SCONSIGLIATO ROMA
- Pellegrini
Cagliari-Lecce, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Mazzitelli
SCONSIGLIATO LECCE
- Sottil