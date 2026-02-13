Offerte Sky
Fantacalcio, i consigli per la 25^ giornata di Serie A

campo o panca

Introduzione

Si sta entrando in una parte delicatissima della stagione. Tra obiettivi d'alta classifica, salvezze "tranquille" e zona Europa, questa e le prossime settimane inizieranno a delinare meglio la classifica con pericoli, paure ma anche soddisfazioni. Analizzare il passato per cercare di prevedere il futuro fantacalcistico è un esercizio dovuto da metà febbraio in avanti. Specialmente in quanto ora non c'è più modo per "riparare".

Spezziamo il campionato in due: le prime 12 giornate e le ultime 12. Cos'è cambiato a livello numerico tra xG fatti e concessi, percentuale di precisione al tiro, grandi occasioni e indici offensivi? Ci sono squadre che sono salite "in blocco" ed altre che hanno faticato, ma il focus è anche sui singoli. Ricordando sempre che ben 19 squadre su 20 non hanno il proprio capocannoniere in doppia cifra....
 

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 25^ GIORNATA

Quello che devi sapere

Pisa-Milan, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO PISA

  • Touré


CONSIGLIATO  MILAN

  • Athekame


SCONSIGLIATO PISA

  • Moreo


SCONSIGLIATO MILAN

  • Loftus-Cheek

1/10

Como-Fiorentina, sabato ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Harrison


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO FIORENTINA 

  • Gosens

2/10
Lazio-Atalanta, sabato ore 18

CONSIGLIATO LAZIO

  • Maldini


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Samardzic


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic

3/10

Inter-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO INTER

  • Zielinski


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Yildiz


SCONSIGLIATO INTER

  • Thuram


SCONSIGLIATO JUVENTUS 

  • David

 

4/10
Udinese-Sassuolo, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Bayo


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti

 

5/10

Cremonese-Genoa, domenica ore 15

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Maleh


CONSIGLIATO GENOA

  • Norton-Cuffy


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy


SCONSIGLIATO  GENOA

  • Frendrup

 

6/10
Parma-Verona, domenica ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


CONSIGLIATO VERONA

  • Belghali


SCONSIGLIATO PARMA 

  • Valeri


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bowie

7/10

Torino-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Simeone


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO TORINO

  • Lazaro


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Orsolini

 

8/10
Napoli-Roma, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO ROMA

  • Pisilli


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • McTominay


SCONSIGLIATO ROMA

  • Pellegrini

 

9/10

Cagliari-Lecce, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mazzitelli


SCONSIGLIATO LECCE

  • Sottil

 

10/10
