Champions League, sorteggi ottavi di finale: come funzionano, quando e dove vederliChampions League
Introduzione
Abbiamo le magnifiche sedici che si giocheranno la Champions a partire dagli ottavi di finale. Inter e Juve sono state eliminate, c'è solo l'Atalanta a rappresentare l'Italia e la squadra di Palladino sa già quale coppia di squadre potrebbe pescare: una tra le fortissime Arsenal e Bayern Monaco. Ma come funziona il sorteggio? Qual è la procedura precisa? Il tabellone sarà definitivo integralmente, con anche possibili incroci di quarti e semifinali. E sappiamo anche chi giocherebbe le partite di ritorno in casa anche degli stessi quarti e semifinali. Qui la guida per arrivare preparati all'appuntamento di venerdì 27 febbraio, ore 12: live su Sky Sport 24, in live streaming anche su SkySport.it. E alle 13 sul canale Youtube di Sky Sport una puntata speciale sorteggi di Sky Calcio Unplugged
Quello che devi sapere
Quando c'è il sorteggio e come seguirlo su Sky e NOW
Il quadro delle sedici squadre è completo e ora lo step successivo è la definizione del tabellone completo. Come di consueto, l'appuntamento per i sorteggi è il venerdì successivo alla tre giorni di coppe europee, quindi la data è quella di venerdì 27 febbraio alle ore 12. Il sorteggio si svolgerà a Nyon, in Svizzera, nella 'Casa del Calcio Europeo'.
Ovviamente su Sky: diretta su Sky Sport 24, in live streaming anche su SkySport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. In studio Mario Giunta, Paolo Condò e Federico Zancan. Da Nyon inviato Francesco Cosatti. Alle 13 una puntata speciale di Sky Calcio Unplugged con LIsa Offside, Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio dedicata ai sorteggi.
Quali sono le squadre che fanno parte del sorteggio
Ovviamente non possiamo che partire da qui nella nostra guida: gli attori protagonisti. Una sola italiana: l'Atalanta, dopo la clamorosa rimonta col Dortmund negli spareggi. Fuori invece Inter e Juventus. Le sedici squadre sono divise tra le otto che hanno superato il playoff e le prime otto della classifica unica del girone che avevano già conquistato il pass diretto agli ottavi. Importante questa divisione: le prime otto della classifica sono le teste di serie, le otto arrivate dagli spareggi sono le non teste di serie.
Teste di serie:
- Arsenal
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Tottenham
- Barcellona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Non teste di serie:
- Psg
- Galatasaray
- Real Madrid
- ATALANTA
- Newcastle
- Atletico Madrid
- Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen
I possibili incroci agli ottavi
Come sappiamo, già dal precedente sorteggio degli spareggi è stata definita una prima 'bozza' di tabellone, cioè sappiamo già — per esempio — quale coppia di squadre potrà sfidare l'Atalanta. Le teste di serie, infatti, sono "accoppiate" tra di loro (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8) ed erano a loro volta accoppiate con le squadre che si sono sfidate ai playoff. Per fare ordine, ecco le otto teste di serie e le loro possibili sfidanti:
- ARSENAL vs una tra Atalanta e Leverkusen
- BAYERN vs una tra Atalanta e Leverkusen
- LIVERPOOL vs una tra Galatasaray e Atletico
- TOTTENHAM vs una tra Galatasaray e Atletico
- BARCELLONA vs una tra Psg e Newcastle
- CHELSEA vs una tra Psg e Newcastle
- SPORTING vs una tra Real e Bodo
- MAN CITY vs una tra Real e Bodo
Come funziona il sorteggio
Le squadre che hanno superato il playoff conoscono già la loro posizione nel tabellone. Guardate la foto qui sotto per capire meglio: il lato sinistro (o lato argento) è quello di Psg, Gala, Real e Atalanta. Quello destro (o blu) è quello di Newcastle, Atletico, Bodo e Leverkusen. Al sorteggio si determinerà quale coppia di testa di serie finirà su ciascun lato, così da completare tutti gli abbinamenti.
Come? Al sorteggio ci troveremo di fronte a quattro urne, ognuna contente due palline con le teste di serie accoppiate come visto prima (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8). Quindi, per farla ancora più semplice: un'urna avrà le palline Arsenal/Bayern, una Liverpool/Tottenham, una Barcellona/Chelsea e una Sporting/City. Si partirà proprio dall'ultima coppia, quella delle posizioni 7/8 della classifica. La prima estratta (supponiamo lo Sporting) finirà nel lato sinistro/argento del tabellone, quindi contro il Real. Sarà poi estratta l'altra pallina (il City) che logicamente finirà nel lato destro/blu del tabellone, quindi contro il Bodo.
Si procederà allo stesso modo con le coppie 5/6 (Barcellona/Chelsea), poi 3/4 (Liverpool/Tottenham) e infine 1/2 (Arsenal/Bayern), da dove uscirà la sfidante dell'Atalanta. A quel punto il tabellone sarà completo.
Non solo ottavi: si sapranno già anche i possibili quarti e semifinali
Come detto, a sorteggio concluso sarà completo tutto il tabellone, quindi sapremo anche già i possibili incroci dei quarti e quelli verso le semifinali o, per esempio, quali squadre sono sui lati opposti e, dunque, potranno sfidarsi solo in finale.
Con una doverosa precisazione: è già sicuro l'abbinamento casa/trasferta anche per quarti e semifinali. Una delle novità introdotte a partire da questa edizione, infatti, è stata quella di dare ancora più peso ai risultati del girone unico e ai relativi piazzamenti finali di classifica. Ecco perché le prime quattro della classe (Arsenal, Bayern, Liverpool e Tottenham) giocheranno l'eventuale ritorno dei quarti in casa, mentre le prime due (Arsenal e Bayern) giocheranno in casa anche l'eventuale semifinale di ritorno.
Domanda lecita: e se una o più di queste squadre vengono eliminate? Allora giocherà in casa il ritorno la squadra che la avrà eliminata, di fatto "rubando" la sua posizione di vantaggio nel tabellone.
Sono possibili i derby (come negli spareggi)
Sì, le squadre della stessa nazione, ovviamente, potranno affrontarsi negli ottavi di finale, nei quarti di finale e nelle semifinali della Champions League. E possono affrontarsi anche squadre che si sono già sfidate nella fase campionato. Questa regola, d'altronde, era già valida anche per gli stessi playoff. Possibili derby previsti agli ottavi? Inglese tra Chelsea e Newcastle e tedesco tra Bayern e Bayer.
Le date fino alla finale
- Sorteggio ottavi, quarti e semifinali: 27 febbraio
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 a Budapest
La Uefa fa inoltre sapere che il calendario completo degli ottavi di finale (quindi con divisone tra chi giocherà di martedì e chi di mercoledì) sarà disponibile la sera stessa del sorteggio, mentre il calendario dei quarti sarà comunicato il 19 marzo dopo le gare di ritorno degli ottavi, e quello delle semifinali il 16 aprile, dopo le partite di ritorno dei quarti di finale.