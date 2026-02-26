Introduzione

Abbiamo le magnifiche sedici che si giocheranno la Champions a partire dagli ottavi di finale. Inter e Juve sono state eliminate, c'è solo l'Atalanta a rappresentare l'Italia e la squadra di Palladino sa già quale coppia di squadre potrebbe pescare: una tra le fortissime Arsenal e Bayern Monaco. Ma come funziona il sorteggio? Qual è la procedura precisa? Il tabellone sarà definitivo integralmente, con anche possibili incroci di quarti e semifinali. E sappiamo anche chi giocherebbe le partite di ritorno in casa anche degli stessi quarti e semifinali. Qui la guida per arrivare preparati all'appuntamento di venerdì 27 febbraio, ore 12: live su Sky Sport 24, in live streaming anche su SkySport.it. E alle 13 sul canale Youtube di Sky Sport una puntata speciale sorteggi di Sky Calcio Unplugged

IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS