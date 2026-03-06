Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fantacalcio, i "campo o panca" della 28^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

E’ l’ultima giornata del quarto mini-campionato di Serie A. Momento utilissimo per cercare di analizzare il trend delle varie squadre comparandolo con passato ma anche con la tipologia delle avversarie. Differente è giocare fuori casa con una delle top tre o avere un impegno casalingo contro una diretta concorrente. Tutto è utile nelle varie analisi. Ricordiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che per “mini-campionato” intendiamo un lasso di tempo che copra esattamente 7 giornate.

La 28^, in virtù della tabellina del sette, chiude la quarta sezione. Per fare alcuni esempi: l’Inter ha quasi raddoppiato la media gol. La Lazio continua a segnare poco, rigori esclusi, ma ora è tra le peggiori per media tiri in porta a partita. Il Sassuolo invece vive un momento decisamente “preciso”: fa registrare un +3 una volta ogni 2,36 tiri in porta! In virtù di analisi e incroci statistici ecco consigliari e sconsigliati al fantacalcio per la 28ma giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 28^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Napoli-Torino, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson


CONSIGLIATO TORINO

  • Obrador


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Elmas


SCONSIGLIATO TORINO

  • Zapata

1/10

Cagliari-Como, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo


CONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


SCONSIGLIATO COMO

  • Baturina

2/10
pubblicità

Atalanta-Udinese, sabato ore 18

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova


CONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Piotrowski

3/10

Juventus-Pisa, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • David


CONSIGLIATO PISA

  • Touré


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


SCONSIGLIATO PISA

  • Loyola

4/10
pubblicità

Lecce-Cremonese, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO LECCE

  • Banda


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Luperto


SCONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy

5/10

Bologna-Verona, domenica ore 15

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Bernardeschi


CONSIGLIATO VERONA

  • Orban


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Moro


SCONSIGLIATO VERONA

  • Frese

6/10
pubblicità

Fiorentina-Parma, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


CONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora


SCONSIGLIATO PARMA

  • Strefezza

7/10

Genoa-Roma, domanica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup


CONSIGLIATO ROMA

  • Rensch


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo


SCONSIGLIATO ROMA

  • Pisilli

8/10
pubblicità

Milan-Inter, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


CONSIGLIATO INTER

  • Calhanoglu


SCONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


SCONSIGLIATO INTER

  • Thuram

9/10

Lazio-Sassuolo, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Pedro


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Thorstvedt

10/10
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Il derby e tutte le probabili formazioni della 28^

Serie A

Lotta salvezza: il calendario a confronto

Serie A

Corsa all'Europa: il calendario a confronto

Serie A

Serie A, chi recupera e chi no per la 28^ giornata

coppa italia

Semifinali Coppa Italia: tabellone e regolamento