Introduzione
E’ l’ultima giornata del quarto mini-campionato di Serie A. Momento utilissimo per cercare di analizzare il trend delle varie squadre comparandolo con passato ma anche con la tipologia delle avversarie. Differente è giocare fuori casa con una delle top tre o avere un impegno casalingo contro una diretta concorrente. Tutto è utile nelle varie analisi. Ricordiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che per “mini-campionato” intendiamo un lasso di tempo che copra esattamente 7 giornate.
La 28^, in virtù della tabellina del sette, chiude la quarta sezione. Per fare alcuni esempi: l’Inter ha quasi raddoppiato la media gol. La Lazio continua a segnare poco, rigori esclusi, ma ora è tra le peggiori per media tiri in porta a partita. Il Sassuolo invece vive un momento decisamente “preciso”: fa registrare un +3 una volta ogni 2,36 tiri in porta! In virtù di analisi e incroci statistici ecco consigliari e sconsigliati al fantacalcio per la 28ma giornata di Serie A
Napoli-Torino, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson
CONSIGLIATO TORINO
- Obrador
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Elmas
SCONSIGLIATO TORINO
- Zapata
Cagliari-Como, sabato ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
CONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
SCONSIGLIATO COMO
- Baturina
Atalanta-Udinese, sabato ore 18
CONSIGLIATO ATALANTA
- Bellanova
CONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski
Juventus-Pisa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- David
CONSIGLIATO PISA
- Touré
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
SCONSIGLIATO PISA
- Loyola
Lecce-Cremonese, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO LECCE
- Banda
CONSIGLIATO CREMONESE
- Luperto
SCONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
Bologna-Verona, domenica ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Bernardeschi
CONSIGLIATO VERONA
- Orban
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Moro
SCONSIGLIATO VERONA
- Frese
Fiorentina-Parma, domenica ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
CONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
SCONSIGLIATO PARMA
- Strefezza
Genoa-Roma, domanica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
CONSIGLIATO ROMA
- Rensch
SCONSIGLIATO GENOA
- Colombo
SCONSIGLIATO ROMA
- Pisilli
Milan-Inter, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
CONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
SCONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
SCONSIGLIATO INTER
- Thuram
Lazio-Sassuolo, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Pedro
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
SCONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt