Fantacalcio®, 5 nomi che possono svoltarti il finale di stagione

Introduzione

L’ultima sosta per le Nazionali, il momento per ogni fantallenatori di tirare le somme. Qualcuno ne approfitta per una breve asta di riparazione, qualcuno per proporre gli ultimi scambi e prepararsi a questo rush finale che si preannuncia incandescente. Mentre si studiano le probabili formazioni del prossimo turno, e si dà un occhio ai consigli fantacalcio, si ragiona su quali possano essere i profili chiave delle prossime giornate. Squadre e calciatori con obiettivi importanti da raggiungere, bonus che potrebbero arrivare da calciatori che fino ad ora hanno giocato poco. Ecco 5 nomi svolta per il finale di stagione.