Fantacalcio, i "campo o panca" della 36^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Le ultime giornate di campionato sono una vera trappola per i fantallenatori. Molte squadre hanno poco o nulla da chiedere alla stagione, al di là delle dichiarazioni degli allenatori. In più quest'anno c'è il Mondiale e quindi qualche protagonista estivo potrebbe essere preservato. Turnover e nuovi volti saranno all'ordine del giorno, il che rende tutto più complicato a livello fanta.

Per le squadre che lottano ancora per un obiettivo non è che sia automatica una goleada. Poi, stando alle ultime dai ritiri, ci sono "vecchi" volti che potrebbero essere rilanciati dal primo minuto. Tra numeri e "sensazioni" di campo vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 36^ giornata di campionato

PROBABILI FORMAZIONI 36^GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Torino-Sassuolo, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Nzola


SCONSIGLIATO TORINO

  • Lazaro


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné

1/10

Cagliari-Udinese, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito


CONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo

2/10
Lazio-Inter, sabato ore 18

CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


CONSIGLIATO INTER

  • Bonny


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor


SCONSIGLIATO INTER

  • Mkhitaryan

3/10

Lecce-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Ngom


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Vlahovic


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Locatelli

4/10
Verona-Como, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO VERONA

  • Bradaric


CONSIGLIATO COMO

  • Diao


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bowie


SCONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha

5/10

Cremonese-Pisa, domenica ore 15

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy


CONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Maleh


SCONSIGLIATO PISA

  • Angori

6/10
Fiorentina-Genoa, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Parisi


CONSIGLIATO GENOA

  • Ekhator


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo

7/10

Parma-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO PARMA

  • Strefezza


CONSIGLIATO ROMA

  • Koné


SCONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino


SCONSIGLIATO ROMA

  • Soulé

8/10
Milan-Atalanta, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Loftus-Cheek


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic


SCONSIGLIATO MILAN

  • Gimenez


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova

9/10

Napoli-Bologna, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro

10/10
