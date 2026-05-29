Introduzione
Lautaro Martinez (Inter) e Nico Paz (Como) sono gli unici due convocati di A dell'Argentina, campione del mondo in carica, per il Mondiale 2026 in Usa, Messico e Canada. Per trovare un dato peggiore bisogna tornare indietro di 44 anni, al Mundial 1982. In realtà nella lista di Scaloni ci sono anche 6 giocatori che sono passati per l'Italia. A conferma di una tendenza: l'impoverimento della Serie A, sempre più vista come trampolino di lancio verso campionati più prestigiosi
Quello che devi sapere
Il dato più basso degli ultimi 40 anni
La mancata qualificazione al Mondiale 2026 dell'Italia, la terza di fila dopo i fallimenti del 2018 e 2022, è la cartina tornasole della crisi del nostro calcio. A confermare le difficoltà del nostro calcio ci sono poi altri indizi, come la drastica contrazione del numero di top player che militano in Serie A. Tra gli argentini convocati per il prossimo Mondiale ci sono solo Lautaro Martinez, da anni ormai a guidare l'attacco dell'Inter, e Nico Paz, talento del Como su cui il Real ha il diritto di recompra e che l'Italia potrebbe lasciarla in estate. Appena 2 nomi, di meno erano stati soltanto nell'edizione del 1982, epoca in cui il calcio italiano da poco riaperto le frontiere agli stranieri.
La riapertura delle frontiere nel 1980
Serie A che una volta, infatti, attirava i campioni da ogni parte del globo. Furono due i momenti decisivi per riaprire i nostri confini al talento dei giocatori stranieri: il primo accadde esattamente il 9 maggio 1980, quando il Consiglio federale approvò il ritorno degli stranieri in A dopo quasi quindici anni di chiusura delle frontiere. Il fallimentare Mondiale del 1966 aveva portato la Federazione a chiuderle in nome di una nuova rinascita del talento made in Italy. I progressi, però, furono pochi e dalla stagione 1980-81 consentirono a tutti i club del campionato di acquistare un calciatore straniero. La seconda svolta, che approfondiremo più avanti, sarà la sentenza Bosman.
Di seguito il numero di giocatori argentini della Serie A convocati ai Mondiali, edizione per edizione:
Mondiale 1982: 1 convocato
- DANIEL BERTONI (Fiorentina)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 1
Mondiale 1986: 3 convocati
- DIEGO MARADONA (Napoli)
- DANIEL PASSARELLA (Fiorentina)
- PEDRO PASCULLI (Lecce)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 6
Mondiale 1990: 7 convocati
- DIEGO MARADONA (Napoli)
- ABEL BALBO (Udinese)
- NESTOR SENSINI (Udinese)
- CLAUDIO CANIGGIA (Atalanta)
- GUSTAVO DEZOTTI (Cremonese)
- NESTOR LORENZO (Bari)
- PEDRO TROGLIO (Lazio)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 11
Mondiale 1994: 5 convocati
- ABEL BALBO (Roma)
- CLAUDIO CANIGGIA (Roma*)
- NESTOR SENSINI (Parma)
- JOSÉ CHAMOT (Foggia)
- GABRIEL BATISTUTA (Fiorentina**)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 5
*nella stagione 1993/94 non giocò mai causa squalifica
** nella stagione 1993/94 in Serie B
La sentenza Bosman nel 1995
- La sentenza Bosman fu un provvedimento adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che permise ai calciatori dell'Unione Europea di potersi trasferire gratuitamente, alla scadenza del contratto, in un altro club appartenente all'Unione (e ne furono interessati anche argentini dalla doppia cittadinanza) e di firmare un pre-contratto quando la durata residuale del contratto corrente fosse inferiore ai sei mesi. Decisione che rimosse di conseguenza un vincolo al tetto degli stranieri in squadra, restrizioni limitate ai soli giocatori extra UE.
- Il vero cambiamento per gli extracomunitari in Italia arrivò nel maggio 2001 grazie a una decisione della giustizia sportiva italiana (spinta dal caso del calciatore nigeriano Ekong) e a livello europeo con la successiva Sentenza Simutenkov (2005). Venne abolito il limite di calciatori extracomunitari da mandare in campo per evitare discriminazioni sul lavoro.
- Regolamentazione attuale: oggi il blocco non è più sul numero di extracomunitari che giocano o che sono in rosa, ma sui visti d'ingresso annuali (i cosiddetti "slot" d'acquisto dall'estero) che ogni club può tesserare a stagione.
Mondiale 1998: 11 convocati
- ABEL BALBO (Roma)
- NESTOR SENSINI (Parma)
- HERNAN CRESPO (Parma)
- JOSÉ CHAMOT (Lazio)
- MATIAS ALMEYDA (Lazio)
- GABRIEL BATISTUTA (Fiorentina)
- DIEGO SIMEONE (Inter)
- JAVIER ZANETTI (Inter)
- JUAN SEBASTIAN VERON (Sampdoria)
- ROBERTO AYALA (Napoli)
- MAURICIO PINEDA (Udinese)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 14
Mondiale 2002: 8 convocati
- HERNAN CRESPO (Lazio)
- DIEGO SIMEONE (Lazio)
- CLAUDIO LOPEZ (Lazio)
- JOSÉ CHAMOT (Milan)
- MATIAS ALMEYDA (Parma)
- GABRIEL BATISTUTA (Roma)
- WALTER SAMUEL (Roma)
- JAVIER ZANETTI (Inter)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 27
Mondiale 2006: 4 convocati
- ESTEBAN CAMBIASSO (Inter)
- JULIO CRUZ (Inter)
- NICOLAS BURDISSO (Inter)
- LEANDRO CUFRÉ (Roma)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 17
Mondiale 2010: 6 convocati
- WALTER SAMUEL (Inter)
- DIEGO MILITO (Inter)
- NICOLAS BURDISSO (Roma)
- MARIANO ANDUJAR (Catania)
- JAVIER PASTORE (Palermo)
- MARIO BOLATTI (Fiorentina)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 40
Mondiale 2014: 7 convocati
- RODRIGO PALACIO (Inter)
- HUGO CAMPAGNARO (Inter)
- RICKY ALVAREZ (Inter)
- GONZALO HIGUAIN (Napoli)
- FEDERICO FERNANDEZ (Napoli)
- MARIANO ANDUJAR (Catania)
- LUCAS BIGLIA (Lazio)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 49
Mondiale 2018: 5 convocati
- GONZALO HIGUAIN (Juventus)
- PAULO DYBALA (Juventus)
- LUCAS BIGLIA (Milan)
- FEDERICO FAZIO (Roma)
- CRISTIAN ANSALDI (Torino)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 29
Mondiale 2022: 4 convocati
- PAULO DYBALA (Roma)
- ANGEL DI MARIA (Juventus)
- LEANDRO PAREDES (Juventus)
- LAUTARO MARTINEZ (Inter)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 24
Mondiale 2026: 2 convocati
- LAUTARO MARTINEZ (Inter)
- NICO PAZ (Como)
Numero di argentini presenti in Serie A quell'anno: 17
Serie A trampolino di lancio
Sì, perché se sono appena due i giocatori della Serie A convocati da Scaloni, ce ne sono altri che sono passati dal nostro campionato: ci sono giocatori che sono cresciuti da noi e poi si sono consacrati in squadre di Premier League o Liga, oppure calciatori quasi alla fine della loro carriera (vedi Paredes e De Paul). Ecco gli ex Serie A argentini che saranno protagonisti al Mondiale 2026:
- JUAN MUSSO (oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con la maglia dell'Atalanta)
- NAHUEL MOLINA (oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese)
- CRISTIAN ROMERO (oggi al Tottenham, in passato in Serie A con le maglie di Genoa e Atalanta*)
- LEANDRO PAREDES (oggi al Boca Juniors, in passato in Serie A con le maglie di Chievo, Roma, Empoli e Juventus)
- RODRIGO DE PAUL (oggi all'Inter Miami, in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese)
- NICO GONZALEZ (oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus, quest'ultima ancora oggi proprietaria del cartellino)
*il suo cartellino è stato anche di proprietà della Juventus, ma non ha mai giocato ufficialmente in maglia bianconera