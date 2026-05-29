Sì, perché se sono appena due i giocatori della Serie A convocati da Scaloni, ce ne sono altri che sono passati dal nostro campionato: ci sono giocatori che sono cresciuti da noi e poi si sono consacrati in squadre di Premier League o Liga, oppure calciatori quasi alla fine della loro carriera (vedi Paredes e De Paul). Ecco gli ex Serie A argentini che saranno protagonisti al Mondiale 2026:

JUAN MUSSO (oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con la maglia dell'Atalanta)

(oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con la maglia dell'Atalanta) NAHUEL MOLINA (oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese)

(oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese) CRISTIAN ROMERO (oggi al Tottenham, in passato in Serie A con le maglie di Genoa e Atalanta*)

(oggi al Tottenham, in passato in Serie A con le maglie di Genoa e Atalanta*) LEANDRO PAREDES (oggi al Boca Juniors, in passato in Serie A con le maglie di Chievo, Roma, Empoli e Juventus)

(oggi al Boca Juniors, in passato in Serie A con le maglie di Chievo, Roma, Empoli e Juventus) RODRIGO DE PAUL (oggi all'Inter Miami, in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese)

(oggi all'Inter Miami, in passato in Serie A con la maglia dell'Udinese) NICO GONZALEZ (oggi all'Atletico Madrid, in passato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus, quest'ultima ancora oggi proprietaria del cartellino)



*il suo cartellino è stato anche di proprietà della Juventus, ma non ha mai giocato ufficialmente in maglia bianconera