Fantacalcio, i "campo o panca" della 37^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Le ultime dai vari ritiri ci dicono che la penultima giornata di campionato non dovrebbe prevedere rotazioni massicce per le squadre che sono oramai "tranquille". A livello fanta questo significa poche trappole di formazione con i vari titolari che, salvo sorprese, dovrebbero almeno andare a voto. Poi chiaramente ci sono le zone calde della classifica (Champions e retrocessione) che impongono di schierare la miglior formazione possibile

Sappiamo bene che gli ultimi turni potrebbero essere "allegri" e svegliare qualche portatore di bonus dormiente. Tra sensazioni, certezze e qualche numero ancora da tenere in considerazione ecco la lista di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 37^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Como-Parma, domenica ore 12:00 su Sky Sport

CONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha


CONSIGLIATO PARMA

  • Strefezza


SCONSIGLIATO COMO

  • Caqueret


SCONSIGLIATO PARMA

  • Valeri

Genoa-Milan, domenica ore 12:00

CONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


CONSIGLIATO MILAN

  • Nkunku


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo


SCONSIGLIATO MILAN

  • Bartesaghi

Juventus-Fiorentina, domenica ore 12:00 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Piccoli

Pisa-Napoli, domenica ore 12:00 su Sky Sport

CONSIGLIATO PISA

  • Vural


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Di Lorenzo


SCONSIGLIATO PISA

  • Moreo


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • De Bruyne

Roma-Lazio, domenica ore 12:00 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Dybala


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor

Inter-Verona, domenica ore 15

CONSIGLIATO INTER

  • Esposito


CONSIGLIATO VERONA

  • Suslov


SCONSIGLIATO INTER

  • Sucic


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bernede

Atalanta-Bologna, domenica ore 18

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Ferguson


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Bernardeschi

Cagliari-Torino, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho


CONSIGLIATO TORINO

  • Prati


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


SCONSIGLIATO TORINO

  • Zapata

Sassuolo-Lecce, domenica ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


CONSIGLIATO LECCE

  • Thiago Gabriel


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Thorstvedt


SCONSIGLIATO LECCE

  • Cheddira

Udinese-Cremonese, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO UDINESE

  • Gueye


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Zerbin

