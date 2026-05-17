Introduzione
Le ultime dai vari ritiri ci dicono che la penultima giornata di campionato non dovrebbe prevedere rotazioni massicce per le squadre che sono oramai "tranquille". A livello fanta questo significa poche trappole di formazione con i vari titolari che, salvo sorprese, dovrebbero almeno andare a voto. Poi chiaramente ci sono le zone calde della classifica (Champions e retrocessione) che impongono di schierare la miglior formazione possibile
Sappiamo bene che gli ultimi turni potrebbero essere "allegri" e svegliare qualche portatore di bonus dormiente. Tra sensazioni, certezze e qualche numero ancora da tenere in considerazione ecco la lista di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 37^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Como-Parma, domenica ore 12:00 su Sky Sport
CONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
CONSIGLIATO PARMA
- Strefezza
SCONSIGLIATO COMO
- Caqueret
SCONSIGLIATO PARMA
- Valeri
Genoa-Milan, domenica ore 12:00
CONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
CONSIGLIATO MILAN
- Nkunku
SCONSIGLIATO GENOA
- Colombo
SCONSIGLIATO MILAN
- Bartesaghi
Juventus-Fiorentina, domenica ore 12:00 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Piccoli
Pisa-Napoli, domenica ore 12:00 su Sky Sport
CONSIGLIATO PISA
- Vural
CONSIGLIATO NAPOLI
- Di Lorenzo
SCONSIGLIATO PISA
- Moreo
SCONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
Roma-Lazio, domenica ore 12:00 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
Inter-Verona, domenica ore 15
CONSIGLIATO INTER
- Esposito
CONSIGLIATO VERONA
- Suslov
SCONSIGLIATO INTER
- Sucic
SCONSIGLIATO VERONA
- Bernede
Atalanta-Bologna, domenica ore 18
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Ferguson
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Bernardeschi
Cagliari-Torino, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
CONSIGLIATO TORINO
- Prati
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
SCONSIGLIATO TORINO
- Zapata
Sassuolo-Lecce, domenica ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
CONSIGLIATO LECCE
- Thiago Gabriel
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
SCONSIGLIATO LECCE
- Cheddira
Udinese-Cremonese, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO UDINESE
- Gueye
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
SCONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Zerbin