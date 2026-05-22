Introduzione
Per qualche lega la stagione è già finita. Per altri l'ultima giornata, con i suoi misteri legati alle rotazioni di squadre che non combattono per obiettivi, è importante quanto le altre. Di sicuro però è la più complicata dato che mettere undici titolari con voto potrebbe risultare problematico. Tra secondi (e terzi) portieri e giovanissimi lanciati dal primo minuto (che quasi nessuno ha in rosa al fanta) la situazione non è facile da gestire. Anzi
"Fortunatamente" ci sono zona Champions e parte calda della classifica ancora da decidere e quindi il consiglio è chiaramente di concentrare tutto lì anche se il rischio di insufficienza esiste. Tra certezze e possibili nomi "esotici", magari da tenere a mente per l'anno prossimo, ecco l'ultima lista di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 38^ giornata
Quello che devi sapere
Fiorentina-Atalanta, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Piccoli
CONSIGLIATO ATALANTA
- Sulemana
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Bellanova
Bologna-Inter, sabato ore 18
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
CONSIGLIATO INTER
- Dimarco
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Bernardeschi
SCONSIGLIATO INTER
- Bonny
Lazio-Pisa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Pedro
CONSIGLIATO PISA
- Leris
SCONSIGLIATO LAZIO
- Dele-Bashiru
SCONSIGLIATO PISA
- Stojilkovic
Parma-Sassuolo, domenica ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Mikolajewski
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Bakola
SCONSIGLIATO PARMA
- Delprato
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
Napoli-Udinese, domenica ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson
SCONSIGLIATO UDINESE
- Davis
Cremonese-Como, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO CREMONESE
- Bonazzoli
CONSIGLIATO COMO
- Diao
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Maleh
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
Lecce-Genoa, domenica ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
CONSIGLIATO GENOA
- Ekhator
SCONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
SCONSIGLIATO GENOA
- Amorim
Milan-Cagliari, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Gimenez
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Palestra
SCONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
Torino-Juventus, domenica ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Zapata
CONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Yildiz
Verona-Roma, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO VERONA
- Suslov
CONSIGLIATO ROMA
- Rensch
SCONSIGLIATO VERONA
- Belghali
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante