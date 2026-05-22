Introduzione

Per qualche lega la stagione è già finita. Per altri l'ultima giornata, con i suoi misteri legati alle rotazioni di squadre che non combattono per obiettivi, è importante quanto le altre. Di sicuro però è la più complicata dato che mettere undici titolari con voto potrebbe risultare problematico. Tra secondi (e terzi) portieri e giovanissimi lanciati dal primo minuto (che quasi nessuno ha in rosa al fanta) la situazione non è facile da gestire. Anzi



"Fortunatamente" ci sono zona Champions e parte calda della classifica ancora da decidere e quindi il consiglio è chiaramente di concentrare tutto lì anche se il rischio di insufficienza esiste. Tra certezze e possibili nomi "esotici", magari da tenere a mente per l'anno prossimo, ecco l'ultima lista di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 38^ giornata