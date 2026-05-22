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Fantacalcio, i "campo o panca" della 38^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Per qualche lega la stagione è già finita. Per altri l'ultima giornata, con i suoi misteri legati alle rotazioni di squadre che non combattono per obiettivi, è importante quanto le altre. Di sicuro però è la più complicata dato che mettere undici titolari con voto potrebbe risultare problematico. Tra secondi (e terzi) portieri e giovanissimi lanciati dal primo minuto (che quasi nessuno ha in rosa al fanta) la situazione non è facile da gestire. Anzi

"Fortunatamente" ci sono zona Champions e parte calda della classifica ancora da decidere e quindi il consiglio è chiaramente di concentrare tutto lì anche se il rischio di insufficienza esiste. Tra certezze e possibili nomi "esotici", magari da tenere a mente per l'anno prossimo, ecco l'ultima lista di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 38^ giornata    

Quello che devi sapere

Fiorentina-Atalanta, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Piccoli


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Sulemana


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bellanova

1/10

Bologna-Inter, sabato ore 18

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro


CONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Bernardeschi


SCONSIGLIATO INTER

  • Bonny

2/10
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Lazio-Pisa, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Pedro


CONSIGLIATO PISA

  • Leris


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Dele-Bashiru


SCONSIGLIATO PISA

  • Stojilkovic

3/10

Parma-Sassuolo, domenica ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Mikolajewski


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Bakola


SCONSIGLIATO PARMA

  • Delprato


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic

4/10
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Napoli-Udinese, domenica ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Davis

5/10

Cremonese-Como, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Bonazzoli


CONSIGLIATO COMO

  • Diao


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Maleh


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone

6/10
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Lecce-Genoa, domenica ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


CONSIGLIATO GENOA

  • Ekhator


SCONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani


SCONSIGLIATO GENOA

  • Amorim

7/10

Milan-Cagliari, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Gimenez


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Palestra


SCONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy

8/10
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Torino-Juventus, domenica ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Zapata


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Yildiz

9/10

Verona-Roma, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO VERONA

  • Suslov


CONSIGLIATO ROMA

  • Rensch


SCONSIGLIATO VERONA

  • Belghali


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante

10/10
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