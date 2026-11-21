Introduzione
Il trend casa-trasferta è sempre un validissimo indice per capire cosa potrebbe succedere di giornata in giornata. Esistono giocatori che hanno statistiche che differiscono di poco ma ci sono anche esempi di gente che cambia completamente il proprio apporto fantacalcistico a seconda di dove gioca. E il gruppone di questi ultimi è più ampio di quanto si pensi. Non andiamo sempre e comunque a occhi chiusi: analizziamo e valutiamo gli indici offensivi e le caratteristiche di gioco (possesso, ripartenze, palle inattive) delle squadre, medio piccole soprattutto, che sono impegnate fuori casa
Il quadro e le sorprese di turno in turno, possono variare in maniera significativa: quell'attaccante che "va sempre messo a prescindere" può non essere una risorsa così impattante. Essere coperti nei ruoli chiave è vitale per non avere brutte sorprese. Il rientro dalla sosta nasconde un bel po' di trappole: acciacchi, riposi e ballottaggi possono rovinarci il turno. Mettendo tutto insimene vediamo quindi quali sono i consigliati e gli sconsigliati per la 12^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
COMO-CAGLIARI, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Liberali
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Nzola
SCONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Fazzini
LAZIO-LECCE, sabato ore 15
CONSIGLIATO LAZIO
- Pinamonti
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
SCONSIGLIATO LAZIO
- Frattesi
SCONSIGLIATO LECCE
- Geubbels
PARMA-ROMA, sabato ore 18
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
SCONSIGLIATO PARMA
- Sierro
SCONSIGLIATO ROMA
- Molina
NAPOLI-TORINO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO NAPOLI
- Vergara
CONSIGLIATO TORINO
- Mandragora
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
SCONSIGLIATO TORINO
- Casadei
JUVENTUS-VENEZIA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Alajbegovic
CONSIGLIATO VENEZIA
- Kike Perez
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Adams
BOLOGNA-UDINESE, domenica ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
CONSIGLIATO UDINESE
- Bayo
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Alhassane
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski
SASSUOLO-GENOA, domenica ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Esposito
CONSIGLIATO GENOA
- Messias
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
SCONSIGLIATO GENOA
- Ehizibue
MILAN-FROSINONE, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO MILAN
- Goncalo Ramos
CONSIGLIATO FROSINONE
- Ghedjemis
SCONSIGLIATO MILAN
- Modirc
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Schmid
ATALANTA-INTER, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
CONSIGLIATO INTER
- Dimarco
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Rowe
SCONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
MONZA-FIORENTINA, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO MONZA
- Mangas
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Pellegrino
SCONSIGLIATO MONZA
- Mota
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Ndour