Introduzione

Il trend casa-trasferta è sempre un validissimo indice per capire cosa potrebbe succedere di giornata in giornata. Esistono giocatori che hanno statistiche che differiscono di poco ma ci sono anche esempi di gente che cambia completamente il proprio apporto fantacalcistico a seconda di dove gioca. E il gruppone di questi ultimi è più ampio di quanto si pensi. Non andiamo sempre e comunque a occhi chiusi: analizziamo e valutiamo gli indici offensivi e le caratteristiche di gioco (possesso, ripartenze, palle inattive) delle squadre, medio piccole soprattutto, che sono impegnate fuori casa



Il quadro e le sorprese di turno in turno, possono variare in maniera significativa: quell'attaccante che "va sempre messo a prescindere" può non essere una risorsa così impattante. Essere coperti nei ruoli chiave è vitale per non avere brutte sorprese. Il rientro dalla sosta nasconde un bel po' di trappole: acciacchi, riposi e ballottaggi possono rovinarci il turno. Mettendo tutto insimene vediamo quindi quali sono i consigliati e gli sconsigliati per la 12^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA: LE ULTIME