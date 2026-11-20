Alzate la testa sulla classifica della Premier: guardate in alto. Molto in alto. Ci troverete il Brighton di Hurzeler che sta facendo sognare i suoi tifosi nel sud inglese affacciati sul Canale della Manica. Secondo posto in classifica, dietro solo ai campioni in carica dell'Arsenal (che però hanno battuto 3-0!). Con 26 gol segnati sono il miglior attacco della Premier e il settimo tra i cinque principali campionati europei. Seconda miglior difesa. Per di più, Opta ha calcolato che il Brighton ha avuto statisticamente l'inizio di stagione più difficile, avendo sfidato cinque delle prime sette squadre della classifica finale dello scorso anno, vincendo quattro volte. E battendo pure il Manchester City!

Segreti? Intanto un pressing asfissiante che, ad alcuni, ha fatto sussurrare un paragone col Liverpool di Klopp del gegenpressing. I dati sono lì a dimostrarlo: 62 recuperi palla nella trequarti avversaria, cinque in più del Bournemouth secondo in classifica. Pascal Groß e Charalampos Kostoulas (nuovo talento della 'Golden generation' greca) sono affamati. Undici marcatori diversi (record della Premier), migliori per gol su calcio piazzato e su corner.

Singoli: il diciannovenne Luka Vuskovic, arrivato in estate via Amburgo, è uno dei pilastri della squadra e, in generale, tra i talenti più promettenti tra i difensori centrali. Kostoulas — come detto — guida la nuova scuola greca. Maxim De Cuyper è l'esterno belga che ci ha segnato in Nations League: versatilità e spinta offensiva. Ayari è uno dei talenti del centrocampo per precisione, corsa e intelligenza tattica.