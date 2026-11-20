Ripartono in campionati: le squadre in posizioni 'strane' di classificala mappa
Introduzione
Non sono dove ti aspetteresti di trovarle, e cioè alcune ai vertici di campionati difficilissimi (come il Brighton secondo in Premier!) o addirittura in zona retrocessione (Manchester United e Borussia Mönchengladbach). Allenatori, giocatori da seguire e segreti di chi sta sorprendendo o nervi scoperti delle squadre che lo stanno facendo in negativo.
Tra queste il Paris FC, "l'altra Parigi" che forse non val bene una messa, ma una Red Bull sì, e magari anche una borsa d'alta moda. C'è la squadra "del popolo curdo" debuttante assoluta in Turchia e pure una possibile clamorosa prima volta in Svezia
Quello che devi sapere
Brighton (2° in Premier League)
Alzate la testa sulla classifica della Premier: guardate in alto. Molto in alto. Ci troverete il Brighton di Hurzeler che sta facendo sognare i suoi tifosi nel sud inglese affacciati sul Canale della Manica. Secondo posto in classifica, dietro solo ai campioni in carica dell'Arsenal (che però hanno battuto 3-0!). Con 26 gol segnati sono il miglior attacco della Premier e il settimo tra i cinque principali campionati europei. Seconda miglior difesa. Per di più, Opta ha calcolato che il Brighton ha avuto statisticamente l'inizio di stagione più difficile, avendo sfidato cinque delle prime sette squadre della classifica finale dello scorso anno, vincendo quattro volte. E battendo pure il Manchester City!
Segreti? Intanto un pressing asfissiante che, ad alcuni, ha fatto sussurrare un paragone col Liverpool di Klopp del gegenpressing. I dati sono lì a dimostrarlo: 62 recuperi palla nella trequarti avversaria, cinque in più del Bournemouth secondo in classifica. Pascal Groß e Charalampos Kostoulas (nuovo talento della 'Golden generation' greca) sono affamati. Undici marcatori diversi (record della Premier), migliori per gol su calcio piazzato e su corner.
Singoli: il diciannovenne Luka Vuskovic, arrivato in estate via Amburgo, è uno dei pilastri della squadra e, in generale, tra i talenti più promettenti tra i difensori centrali. Kostoulas — come detto — guida la nuova scuola greca. Maxim De Cuyper è l'esterno belga che ci ha segnato in Nations League: versatilità e spinta offensiva. Ayari è uno dei talenti del centrocampo per precisione, corsa e intelligenza tattica.
Tottenham (11° in Premier League… ma in ripresa)
Per segnare il primo gol in campionato hanno dovuto aspettare il minuto numero 86 della quinta giornata (comunque persa 3-2 contro l'Aston Villa). Ora sono a quota 10 centri in Premier e solo il Sunderland penultimo e il Forest 16° fanno peggio. Tutto vero, ma c'è comunque una risalita da registrare dalle parti nel nord di Londra. Prima della sosta è arrivato un ko contro il Leeds, ma anche tre vittorie consecutive (tra cui quella col Chelsea e con un solo gol subito nella serie). Si sa, uno come De Zerbi ha bisogno di tempo per oliare ogni singolo ingranaggio.
Davanti c'è evidentemente qualche problema: Solanke sta facendo fatica (nel 2024 lo avevano pagato ben 64 milioni), Richarlison è ancora fuori rosa e il miglior marcatore in Premier resta Van Hecke, un difensore. L'unico a quota due gol.
Resta da dire che il Tottenham ha fatto spese folli anche quest'estate (366 milioni investiti in cartellini a cui, pensa un po', mancano ancora i 70 per il riscatto di Marmoush nel 2027). Le ultime due stagioni il Tottenham le ha chiuse al 17° posto della Premier League. Salvi per un pelo, insomma, nonostante una storica Europa League messa in bacheca. Quindi, qual è la vera dimensione degli Spurs?
Manchester United (18° e in zona retrocessione!)
Una crisi che dir profonda è poco, un pozzo di cui non si riesce a vedere il fondo. Proverà a far luce un nuovo allenatore, l'ennesimo chiamato a risolvere quel rompicapo chiamato Manchester United: Mauricio Pochettino. Siamo un po' alle solite: tanti milioni spesi, giocatori effettivamente di qualità, ma qualcosa manca. La squadra crea e segna, ma concede troppo e non dà mai la sensazione di controllare i momenti della partita.
Pensate a questo: dal 1945 al 2013 — cioè l’ultimo anno in panchina di Sir Alex Ferguson — gli allenatori dello United erano stati sette in sessantotto anni di storia. Dal 2013 in poi se ne sono alternati dodici, tra cui nove in carica ufficialmente e tre ad interim. L'ultimo, appunto, è Pochettino. Se poi aggiungiamo le costanti proteste contro la società da parte dei tifosi, le ultime dichiarazioni dei giocatori — da Bruno Fernandes ("dimentichiamoci di quello che è stato lo United, è evidente che non lo siamo più") o Lisandro Martinez contro i vertici del club — il quadretto è veramente cupo.
2,49 miliardi spesi in cartellini dall'addio di Sir Alex a oggi, 170 milioni solo l'ultima estate. Carrick sembrava aver trovato la rotta, poi è affondato pure lui: lo United fin qui ha vinto una sola partita di Premier (una!), ad agosto. Ha preso quattro schiaffi dal Como in Champions e solo contro la Roma è arrivato un clamoroso sussulto. Ora si torna a giocare e c'è il derby d'Inghilterra col Liverpool (domenica alle 17.30 su Sky Sport Arena). Da quelle parti ci si chiede: ma il Manchester United può davvero retrocedere?
Friburgo (3° in Bundesliga)
Solo l'aristocrazia del calcio tedesco è più in alto, vale a dire Bayern e Dortmund. Poi ci sono loro, la squadra allenata da Julian Schuster che è già uno dei segreti di questa storia: ex giocatore del Friburgo 2009-2018, appena ha smesso di giocare ha iniziato ad allenare. Ovviamente lì: giovanili, collaboratore, vice e capo allenatore dal 2024.
Lo scorso anno la squadra ha chiuso al settimo posto con tanto di finale di Europa League (verdetto già scritto: l'ha vinta il solito Emery con l'Aston Villa). "In altri club, la gente tende a giudicare i nuovi giocatori troppo presto. Ma qui, ai nuovi arrivati – a prescindere dal loro costo – viene dato il tempo di ambientarsi, integrarsi". Lo ha detto Matthias Ginter che del Friburgo è un leader: campione del mondo con la Germania nel 2014, oggi sta rivivendo un momento particolarmente positivo della carriera dopo essere tornato nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio molti anni fa.
Tra gli che stanno brillando ci sono due giapponesi: Yuito Suzuki: trequartista, una delle armi offensive più interessanti; e Keisuke Goto: classe 2001, preso dall'Anderlecht, attaccante da cinque gol e un assist in appena 310 minuti giocati (due sole da titolare poi solo spezzoni). Il bomber è Igor Matanovic: centravanti croato da otto centri. Poi c'è Derry Scherhant: esterno che, a 24 anni, si è guadagnato la prima convocazione di sempre in nazionale con Klopp: lui lo ha ripagato con un gol e un assist nel 5-0 all'Olanda.
Eleversberg (7° in Bundesliga)
Per farvi capire cosa stia succedendo da quelle parti, vi basti sapere che il loro allenatore ha definito la stagione di Bundes come "un viaggio su Marte". Non si sta sbagliando: del massimo campionato tedesco — che li vede al settimo posto in zona Europa — non sono semplici neopromossi, ma debuttanti assoluti.
A settembre avevano avuto l'onore di sfidare l'onnipotente Bayern col lusso di guardarli dall'alto della classifica. Ovviamente quella partita l'ha poi vinta il Bayern. Li allena Vincent Wagner. Quarant'anni, mai una squadra allenata in Bundes, mai una squadra allenata in una qualsiasi altra prima divisione nel mondo.
All'avvio wow è seguito qualche inevitabile ko, ma sono comunque reduci da una vittoria e un ko nelle ultime due prima della sosta. Vengono da Spiesen-Elversberg, appena tredicimila anime, neanche una stazione, uno stadio minuscolo e gli spogliatoi ricavati in un paio di prefabbricati. Anche qui c'è un segreto, ed è la casa farmaceutica Ursapharm, leader nel settore oculistico che investe nel club dal 1990, quando ancora vagavano in Landesliga (il settimo livello del calcio tedesco!).
Borussia Mönchengladbach (ultimo in Bundes)
C'era un tempo il 'Gladbach giocava in Champions e, ai sorteggi, era meglio evitarlo. In squadra avevano anche un certo Marcus Thuram, per esempio, ma pure Ter Stegen qualche anno prima o il fratello di Hazard, Thorgan. Ecco, quei tempi sono finiti. Dopo le prime sei giornate di Bundes la squadra aveva perso tutte e sei le partite. Al disastroso avvio firmato dall'omonimo del grande regista Polanski (ma l'allenatore di nome fa Eugen), è subentrato l'ex Genoa Blessin, che però non sta mettendo grandi cerotti sulla squadra (due vittorie, un pari e tre ko dal suo arrivo).
Certo, non che gli anni precedenti fossero andati benissimo da quelle parti, ma quantomeno il Borussia Mönchengladbach aveva chiuso le stagioni sempre a metà classifica, abbastanza lontano dalle zone calde. La squadra, tra l'altro, sta affrontando un'emergenza di infortuni e tanti problemi muscolari. Livello di ottimismo da quelle parti: non molto.
Paris FC (3° in Ligue 1)
Sì, "l'altra Parigi", non quella targata Psg ma comunque extra lusso a suo modo (ci arriviamo tra poco). Intanto un po' di storia: il Paris FC era tornato in Ligue 1 nel 2025 dopo quarantasei anni di assenza. Nella scorsa stagione ha chiuso con un tranquillo undicesimo posto con Antoine Kombouaré alla guida, non un nome casuale per chi ama gli incroci del destino: fu lui il primo tecnico della storia del Psg-qatariota nel lontano 2011.
Ora in panchina c'è Liam Rosenior, che al Chelsea ha fallito (come tanti), ma resta tra i giovani allenatori più interessanti del panorama contemporaneo. E infatti ora si ritrova a competere addirittura per le posizioni europee. Il segreto — come spesso accade — è però alla base della piramide: non uno ma ben due colossi a guidare la società. Il Paris FC è oggi nelle mani della famiglia Arnault, magnati della 'LVMH' che controlla alcuni dei marchi di lusso (eccoci) più ricchi al mondo (per dirne alcuni: Louis Vuitton, Dior, Bulgari) più una spruzzata di Red Bull con una percentuale minore. Insomma, Parigi non val bene una messa, ma un energy drink sì, e magari anche una borsa firmata.
Bella filosofia di gioco basata sul possesso, con chiavi del centrocampo affidate all'ex Sassuolo Maxime Lopez. C'è Luca Koleosho: azzurro ben noto anche in chiave Nazionale. Il giocatore con più minuti in assoluto è però Diego Coppola: altro italiano, ex Verona, classe 2003, arrivato nell'altra Parigi via Brighton a gennaio 2026 (per 17 milioni). Sta segnando tantissimo Lassine Sinayoko (nove gol in dieci partite), Rudy Matondo, anni diciotto, è tra i gioiellini del centrocampo, e poi c'è Pablo Pagis, ala tecnica e versatile.
Amedspor (3° nella Süper Lig turca)
Forse la rivelazione dell'anno, almeno per ora. Terzi in campionato, non da semplici neopromossi dalla B ma addirittura da debuttanti assoluti. Alla pausa nazionali di settembre erano addirittura primi in classifica, all'ultima sosta ci sono arrivati con un ko contro il Galatasaray (solo il secondo della stagione) ma anche dopo tre vittorie di fila.
Una storia particolare: siamo a Diyarbakır, Altopiano del Kurdistan, sudest della Turchia lungo le sponde del fiume Tigri. Una delle città turche a contare la maggior presenza di curdi, dettaglio non marginale che ne fa idealmente "la capitale del Kurdistan turco" (e qui trovate tanti altri dettagli se volete approfondire, dalle missioni sociali al perché i tifosi cantano 'Bella Ciao' allo stadio).
I segreti? Un nome su tutti: Gift Orban, l'ex Verona sta clamorosamente comandando la classifica marcatori con dieci gol in undici partite, uno in più di tali Momo Salah, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Mica male…
Fenerbahce (6° nella Süper Lig turca)
Stesso campionato, altro caso sorprendente, ma in negativo. Una delle grandi potenze di Istanbul, abituata a lottare per il titolo, si ritrova già a inseguire con un distacco importante (-9 dai rivali del Gala, che vincono il campionato da quattro anni di fila). La squadra, comunque, sembra in ripresa: prima della sosta ha battuto il Liverpool in Champions e vinto 5-0 l'ultima di campionato. In carica c'è un nuovo allenatore: l'ex Inter Emre Belozoglu; ha rilevato la panchina di Kartal che l'anno scorso era stata pure di Mourinho e Domenico Tedesco.
Giocatori famosi, tanti: Lukaku, Muriqi (che pur sta segnando tanto e spesso gol decisivi), Greenwood, Marco Asensio, Guendouzi, Kanté, Skriniar, Aké, Ederson. Strano caso a guardare i numeri: il Fener ha il miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato, ma sono spesso caduti nelle partite chiave, perdendo — per esempio — sia contro il Besiktas che contro il Galatasaray.
Sirius (1° a pari merito in Svezia)
E qui arriviamo al bello, a un campionato che non è stagionale, ma annuale, a cui mancano solo due giornate per decidere il vincitore. Sì, ma chi sarà? In vetta sono in due, appaiate a quota 58 punti: l'Hammarby di cui Ibra è azionista e il piccolo Sirius. L'Hammarby ha un solo scudetto svedese nella sua bacheca (nel lontano 2001), il Sirius non ne ha mai vinto uno.
Squadra di Uppsala, città universitaria a circa 70 chilometri dalla capitale Stoccolma. Fondata nel 1477, il loro ateneo è il più antico di tutta Scandinavia e, da quelle parti, vogliono farsi conoscere anche per il calcio. L'ultima promozione è datata 2016, con tanto di ritorno nella Allsvenskan a quarantadue anni dall'ultima apparizione (!).
Allenatore: Andreas Engelmark. Chi? Sì, esatto. Anche in rosa hanno tanti giovani per lo più sconosciuti. L'attaccante scozzese Robbie Ure ha segnato tantissimo (quindici gol in quindici partite!), poi però in estate se l'è comprato il Siviglia per 6 milioni, portandolo via al Sirius a metà del campionato, crudelmente. Isak Bjerkebo, attaccante esterno, è rimasto ed è il capocannoniere di una squadra che sogna in grande. E che sorprende. Perché stare (in classifica) dove nessuno se lo aspetta è ancora più bello.