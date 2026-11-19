Introduzione

Assenti a causa di infortuni nell'ultimo mese di campionato (e chi per ancora più tempo), ma l'attesa per il loro rientro è finita. Se Kean dovrà restare ancora ai box dopo il problema alla tibia, sono diversi i big pronti a tornare in campo: da Lautaro a Svilar e Dybala a Conceiçao e Diao fino ai tanti casi di Napoli e Atalanta. Di seguito i protagonisti attesi dalla squadre di Serie A al termine della sosta per le Nazionali



SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 12^ GIORNATA

