Introduzione
Assenti a causa di infortuni nell'ultimo mese di campionato (e chi per ancora più tempo), ma l'attesa per il loro rientro è finita. Se Kean dovrà restare ancora ai box dopo il problema alla tibia, sono diversi i big pronti a tornare in campo: da Lautaro a Svilar e Dybala a Conceiçao e Diao fino ai tanti casi di Napoli e Atalanta. Di seguito i protagonisti attesi dalla squadre di Serie A al termine della sosta per le Nazionali
Quello che devi sapere
Lautaro Martinez (Inter)
- Al termine della sosta i nerazzurri ritrovano il loro capitano fermo per infortunio dallo scorso 15 ottobre, quando accusò un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Da allora il 'Toro' ha saltato cinque giornate di campionato in cui l'Inter ha ottenuto 4 vittorie e la sconfitta nel derby, mentre nelle cinque partite con lui in campo erano arrivati 4 successi e un pareggio (oltre al 5-3 con l'Udinese con l'argentino rimasto in panchina). Tornato completamente in gruppo, Lautaro punta a una possibile panchina con l'Atalanta.
- Nessuna preoccupazione per Thuram che smaltito l'affaticamento muscolare, monitorate le condizioni di Zielinski e Akanji. Torna a disposizione anche Luis Henrique.
- Si è invece fermato Bonny (che ha saltato la convocazione della Costa d'Avorio) per un problema muscolare alla coscia destra: resterà ai box circa due settimane. Prudenza per Stankovic dopo la lesione al muscolo adduttore della coscia destra: possibile rientro a fine novembre
Mile Svilar (Roma)
- Un grande ritorno atteso dall'allenatore e dai tifosi giallorossi, che ritrovano il portiere belga dopo la micro-frattura al quinto dito del piede. Un guaio fisico che lo ha tenuto fuori dalla scorsa sosta facendogli perdere 6 giornate di campionato più tre di Champions, ma è arrivato il momento di rientrare. Al suo posto finora aveva giocato Pierluigi Gollini, anche lui però frenato da un problema alla schiena nelle ultime due (che lo pone ancora in dubbio per Parma) e sostituito dal 'reintegrato' in lista Vasquez (nel ko a Manchester e contro il Sassuolo). L'italiano ha totalizzato 3 clean sheet su 7 partite: erano stati 3 su 6 con il belga tra i pali.
- A Parma non sarà invece ancora il momento di Rensch, che aveva subito una lesione di primo grado all'adduttore destro. Ma il suo rientro è imminente
Calcio - Italia Serie A - Roma vs Inter
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Paulo Dybala (Roma)
- La Roma aspettava anche la sua Joya e la tabella di marcia rispetterà il rientro per la trasferta di Parma. L'attaccante argentino aveva saltato le ultime sette tra campionato e Champions per una lesione al gemello del polpaccio, dopo che aveva contribuito - pur senza trovare la via del gol - all'ottimo inizio di stagione dei giallorossi. Dybala era già tornato ad allenarsi pienamente in gruppo, prudenza che durante la sosta lo vedrà completamente a disposizione.
- Come Dybala anche Mancini si è allenato coi compagni e torna arruolabile per Gasperini. Discorso diverso per Pellegrini: lesione muscolare di alto grado, stop che posticipa a dicembre inoltrato il suo possibile rientro
Albert Gudmundsson (Lazio)
- L'islandese si era fermato per la frattura alla spalla sinistra proprio nella scorsa sosta per le Nazionali, ma ha recuperato e sarà tra i convocati per la sfida all'Olimpico contro il Lecce. Un ritorno importante quello di Gudmundsson, alternativa per l'attacco di Gattuso dopo che in avvio di stagione aveva trovato il gol in soli 39 minuti di campionato. L'ex Fiorentina ha giocato l'amichevole contro i maltesi del Mgarr United, campo ritrovato e primo passo superato per trovare posto nelle rotazioni dei biancocelesti. Diventa così una risorsa anche dalla panchina per la Lazio
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Mattia Zaccagni (Lazio)
- Lo stop era arrivato poco prima della sosta, quando Zaccagni era stato costretto a saltare la gara di Napoli per una lesione al quadricipite della coscia sinistra. Come annunciato dalla Lazio, l'ultima risonanza magnetica "ha confermato un ulteriore miglioramento dell'edema post traumatico. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo". Il capitano biancoceleste aveva cominciato da titolare tutte le 10 partite precedenti, mettendo a referto 2 gol e 5 assist.
- Si rivedrà anche Rovella, nessuna lesione per Frattesi che ha un affaticamento muscolare: si è allenato coi compagni, ma sarà valutato da Gattuso.
- Ancora ai box invece Tavares e Sutalo
Assane Diao (Como)
- Imminente il suo ritorno dopo la lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il senegalese è assente dall'ultima presenza contro la Roma, lui che era stato un punto di riferimento per Fabregas e sempre titolare dopo essere entrato a gara in corso nella giornata inaugurale a Udine. Non si correrano rischi, ma durante la sosta Diao ha lavorato e recuperato dai carichi di allenamento.
- Nello stesso reparto l'allenatore spagnolo potrebbe riavere a disposizione Jayden Addai, mentre in difesa è recuperato Trevoh Chalobah
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Moise Kean (Como)
- Chi non si rivedrà ancora in campo è l'attaccante italiano, fermo da inizio ottobre, che ha accusato un nuovo problema alla tibia in allenamento. Nelle ultime ore Kean si sta sottoponendo a ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio e i conseguenti tempi di recupero. Secondo le prime news, Moise dovrebbe restare ai box circa per altri due mesi aspettando l'esito degli accertamenti. Ancora a secco di gol con la maglia del Como, ha giocato finora 158 minuti complessivi.
- Non è a disposizione nemmeno Jesus Rodriguez, atteso a dicembre dopo la lesione muscolare di secondo grado
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Francisco Conceiçao (Juventus)
- Una lussazione gleno-omerale e una lesione al soleo destro. Erano questi gli infortuni che avevano impedito nelle ultime settimane ai bianconeri di poter contare rispettivamente su Conceiçao e Gonzalez, privando così la squadra di due ali importanti oltre al già indisponibile Yildiz (il turco è tornato ad allenarsi col pallone ma ne avrà fino a dicembre per via dell'operazione al piede).
- Il portoghese è pienamento recuperato, si va verso il reintegro anche dell'argentino e di Cambiaso che avevano svolto allenamento differenziato.
- Da valutare Celik e Zhegrova dopo i problemi accusati con le rispettive Nazionali, ma non c'è particolare preoccupazione per le loro condizioni.
- Sicuro assente invece Kalulu: la lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro gli aveva fatto saltare la Francia e si rivedrà a dicembre
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David Neres (Napoli)
- Inizia a svuotarsi l'infermeria del Napoli dopo la sosta. Si va verso il rientro del brasiliano dopo la lesione di basso grado alla coscia destra accusata lo scorso 15 ottobre, mentre servirà aspettare dicembre per Alisson Santos.
- L'ex Benfica deve ritrovare continuità dopo le 6 partite collezionate fin qui in stagione, solo una di queste tuttavia cominciate dal primo minuto (l'ultima prima dell'infortunio) e con un bilancio a secco per ciò che riguarda i gol e gli assist
Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola (Napoli)
- La partita contro il Torino dovrebbe vedere anche il ritorno di altri elementi importanti: destinati al pieno recupero sia l'ex Chelsea che Spinazzola, out nelle ultime tre di Serie A rispettivamente per una lesione di medio grado del retto femorale destro e una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.
- Stesso discorso per il ritrovato Favasuli, ancora qualche settimana da attendere invece Di Lorenzo fermato da una lesione distrattiva all'adduttore sinistro.
- Il capitano è fermo ai box insieme a Lobotka (caviglia) e Buongiorno (operato al menisco, si rivedrà a gennaio)
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Giacomo Raspadori (Atalanta)
- Nelle ultime settimane la Dea si era aggrappata quasi esclusivamente ai gol di Krstovic. Mancati i numeri degli altri attaccanti e in alcuni casi le stesse presenze, a causa dei vari infortuni. Dalla sosta precedente, ad esempio, Sarri non aveva potuto contare su Raspadori per via di una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, ma l'attaccante ci sarà dalla prossima giornata contro l'Inter.
- Definito anche il rientro di Bellanova (out per una distrazione di basso grado dell’adduttore), imminenti quelli di Kossounou (lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra) e Hien (lesione muscolare) come quello di Kristensen.
- Per Gaetano (distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra) si parla invece di dicembre
Il resto della A
- Il Milan avrà Maignan dopo lo spavento con la Francia, mentre Pavlovic è ancora da monitorare e resta in dubbio per Frosinone. Ancora un po' di attesa invece per Tomori e Loftus-Cheek, frenati da una doppia lesione al flessore mediale della coscia.
- La Fiorentina attende ancora il ritorno di Atta, lui come Pongracic che si rivedrà a inizio dicembre.
- La nuova Udinese di Zanetti riabbraccia Alaba, out prima della sosta per un risentimento al polpaccio destro.
- Quasi pienamente recuperato anche Grillitsch per il Frosinone, riecco Mandragora nel Torino
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