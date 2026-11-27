Introduzione
Ottobre e novembre. Possiamo analizzare gli ultimi 60 giorni (circa) di Serie A e in qualche caso non va trascurato il fattore meteo. A inizio ottobre, sesta di campionato, la media gradi a partita era superiore a 19. Nell'ultimo turno lo stesso dato si è abbassato a 10. Chi ha cambiato, o cercato di cambiare, marcia nelle ultime 7 giornate? Alcuni elementi erano partiti forte salvo poi perdersi un po'. I "falsi amici" di agosto hanno tenuto fede al proprio soprannome. Giocatori andati in gol all'inizio del campionato e poi...puff...spariti dai radar
Cerchiamo di fare il punto della situazione visto che "Winter is coming" e allora qualcuno, magari, farà un po' più di fatica. I trend non sono chiaramente definitivi, ci mancherebbe. Però più scaviamo e più riusciamo a farci un'idea di quel che ci potrebbe aspettare da qui a Natale. Badate bene: non è che si possa sempre far bene o male. L'alternanza è fisiologica e quindi ci attendiamo anche dei "graditi ritorni" a livello fanta
Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 13^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
VENEZIA-BOLOGNA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO VENEZIA
- Juan Jesus
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Piccoli
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Busio
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
FROSINONE-PARMA, sabato ore 15
CONSIGLIATO FROSINONE
- Kvernadze
CONSIGLIATO PARMA
- Touré
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Bobcek
SCONSIGLIATO PARMA
- Touré
TORINO-LAZIO, sabato ore 18
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
CONSIGLIATO LAZIO
- Dele-Bashiru
SCONSIGLIATO TORINO
- Fortini
SCONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
INTER-GENOA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Jones
CONSIGLIATO GENOA
- Traoré
SCONSIGLIATO INTER
- Diouf
SCONSIGLIATO GENOA
- Osmajic
UDINESE-FIORENTINA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Joao Mario
SCONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SASSUOLO-NAPOLI, domenica ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Bowie
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Hojlund
ROMA-MONZA, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Lulli
CONSIGLIATO MONZA
- Birindelli
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO MONZA
- Robinson
COMO-JUVENTUS, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO COMO
- Baturina
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Cabal
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Kolo Muani
LECCE-ATALANTA, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO LECCE
- Geubbels
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO LECCE
- Fatah
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
CAGLIARI-MILAN, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Maldini
CONSIGLIATO MILAN
- Moreira
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Romano
SCONSIGLIATO MILAN
- Jashari