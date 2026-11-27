Introduzione

Ottobre e novembre. Possiamo analizzare gli ultimi 60 giorni (circa) di Serie A e in qualche caso non va trascurato il fattore meteo. A inizio ottobre, sesta di campionato, la media gradi a partita era superiore a 19. Nell'ultimo turno lo stesso dato si è abbassato a 10. Chi ha cambiato, o cercato di cambiare, marcia nelle ultime 7 giornate? Alcuni elementi erano partiti forte salvo poi perdersi un po'. I "falsi amici" di agosto hanno tenuto fede al proprio soprannome. Giocatori andati in gol all'inizio del campionato e poi...puff...spariti dai radar



Cerchiamo di fare il punto della situazione visto che "Winter is coming" e allora qualcuno, magari, farà un po' più di fatica. I trend non sono chiaramente definitivi, ci mancherebbe. Però più scaviamo e più riusciamo a farci un'idea di quel che ci potrebbe aspettare da qui a Natale. Badate bene: non è che si possa sempre far bene o male. L'alternanza è fisiologica e quindi ci attendiamo anche dei "graditi ritorni" a livello fanta



Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 13^ giornata di Serie A

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