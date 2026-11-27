Cisse, la media-gol e il confronto con gli altri attaccanti in Serie A e in Europamilan
Introduzione
In rete anche contro l’Olympiacos in Europa League (un gol fatto e un altro sfiorato: questione di pochi centimetri), Alphadjo Cisse ha già raggiunto la fatidica doppia cifra: 10 gol segnati nei suoi primi quattro mesi al Milan (il primo risale al 23 agosto, alla prima giornata di campionato). Non è l’unico dei suoi numeri a impressionare, perché se si considera in quanti minuti li ha messi a segno la sua media è inferiore soltanto a quella di Malen. Mentre in Europa batte anche Mbappé e Haaland. In ogni caso, con 10 gol fatti ha già eguagliato il Leao della passata stagione…
Quello che devi sapere
In gol ogni 78’ (un'ora, nell'ultimo periodo)
Sei gol in 10 partite di campionato. Più 4 gol in 5 partite di Europa League. Il totale fa 10 in 15 presenze, ma il conto dei “gettoni” (per quanto faccia impressione già così) non rende giustizia a Cisse. Solo in due occasioni infatti (contro Bournemouth il 22 ottobre e contro il Bologna il 28 ottobre) ha giocato titolare per tutti i 90’. Nelle altre 13 gare tanti subentri, molti spezzoni. In sei casi, meno di un tempo a disposizione. Il totale dei suoi minuti in campo fa 782 (445 in campionato e 337 in Europa League), che tradotto significa che fa gol ogni 78’ circa.
Nell’ultimo mese in particolare Cisse è particolarmente caldo: a segno da tre partite di fila (contro Genoa, Frosinone, Olympiacos), giocando 185 minuti in tutto. In pratica in gol ogni ora di gioco (61,6 minuti)
10 gol in 4 mesi: eguagliato Leao 2025/2026
Il 70 sulle spalle, un ruolo ancora da “definire” bene (ne parleremo) e 10 gol all’attivo nei suoi primi quattro mesi di Milan. Gli stessi messi a segno da Leao nell’intera stagione scorsa, con la 10 sulle spalle, quando chiuse con 9 reti in campionato (in 29 presenze) e una in Coppa Italia. Minuti giocati in totale: 1968. Una rete ogni 196’, troppo poco perché i tifosi rossoneri lo possano rimpiangere.
Quattro tiri su 10 vanno in gol
Ma i numeri di Cisse dicono anche molto altro: per segnare 10 gol ha “impiegato” infatti 25 tiri, per un 40% di conversione.
- Serie A: 6 gol con 14 tiri
- Europa League: 4 gol con 11 tiri
- Totale: 10 gol con 25 tiri
Il dettaglio dei tiri effettuati in Serie A (vedi immagine; quello in evidenza è l'ultimo gol contro il Frosinone) dice che ha provato la conclusione 11 volte (su 14) da dentro l'area (nella mappa due tiri da fuori sono arrivati dalla stessa "zolla"); 11 i tiri di destro, 2 di sinistro, 1 di testa. Ma soprattutto vedendo quasi sempre la porta.
14 tiri totali (Serie A):
- 9 in porta (6 gol, 2 parati, 1 palo)
- 4 fuori
- 1 respinto
Contro l'Olympiacos due tiri e un gol e mezzo
Solo nella partita di Atene contro l’Olympiacos ha calciato in porta 4 volte, di cui 2 nello specchio: in un caso ha segnato, nell’altro ci è andato a pochi centimetri, fermato solo dal recupero sulla linea di Pirola (dopo che Cisse aveva inquadrato la porta calciando praticamente da sdraiato dal limite dell’area)
Il confronto con i "big" in Serie A: solo Malen davanti a lui
Per un confronto che renda ancor meglio l’idea servono però i dati di altri attaccanti top. Bene: in Italia solo lo scatenato Malen (di cui conosciamo i numeri fuori da ogni logica) gli sta davanti se consideriamo i gol segnati “al minuto”:
- Malen: un gol ogni 61,8 minuti (11 in 742')
- Cisse: un gol ogni 74,3 minuti (6 in 445')
- Lautaro Martinez: un gol ogni 91,5 minuti (4 in 366')
- Pulisic: un gol ogni 126 minuti (6 in 656')
- P. Esposito: un gol ogni 109,3 minuti (6 in 656')
- Noslin: un gol ogni 125,2 minuti (6 in 751')
- Thuram: un gol ogni 135,5 minuti (6 in 813')
- Isaksen: un gol ogni 181,75 minuti (4 in 727')
- Douvikas: un gol ogni 189,6 minuti (5 in 948')
- Hojlund: un gol ogni 262,3,8 minuti (3 in 787')
- Nico Paz: un gol ogni 285,7 minuti (3 in 857')
- Gonçalo Ramos: un gol ogni 344 minuti (3 in 1032')
- Woltemade: un gol ogni 223,5 minuti (2 in 447')
- Kolo Muani: un gol ogni 510 minuti (2 in 1020')
* confronto con gli attaccanti delle squadre "big" in Serie A
Il confronto con le "rivelazioni" della Serie A
- Cisse: un gol ogni 74,3 minuti (6 in 445')
- Varela: un gol ogni 85,5 minuti (11 in 940')
- Raimondo: un gol ogni 95,1 minuti (8 in 761')
- Osmajic: un gol ogni 152 minuti (6 in 912')
E in Europa? Batte anche Mbappé e Haaland
Allarghiamo il discorso all'Europa, coinvolgendo i migliori attaccanti in circolazione e considerando tutte le competizioni. A parte il solito Malen, solo Raphinha del Barcellona è davanti a Cisse. Che precede gente come Mbappé e Haaland
- Raphinha (Barcellona): un gol ogni 58,8 minuti (19 in 1118')
- Malen (Roma): un gol ogni 67,4 minuti (16 in 1079')
- Cisse (Milan): un gol ogni 78,2 minuti (10 in 782')
- Mbappé (Real Madrid): un gol ogni 84,7 minuti (19 in 1610')
- Tresoldi (Brugge): un gol ogni 90,7 minuti (15 in 1361')
- Dembelé (Psg): un gol ogni 91,6 minuti (5 in 458')
- Haaland (Manchester City): un gol ogni 95,7 minuti (14 in 1340')
- Yamal (Barcellona): un gol ogni 111,2 minuti (13 in 1445')
- Ferran Torres (Psg): un gol ogni 118,6 minuti (8 in 949')
- Guirassy (Borussia Dortmund): un gol ogni 138,7 minuti (7 in 971')
Segna tanto ma (forse) non è nemmeno un attaccante
Sì, ma il ruolo? È un attaccante? Un trequartista? Un esterno? Nell’ultima partita del Milan, contro l’Olympiacos è partito sulla trequarti (assieme ad Hutchinson) alle spalle di Gonçalo Ramos. In quella precedente, contro il Frosinone, era subentrato (segnando anche in quella occasione) proprio prendendo il posto del portoghese come punta. E Amorim, dopo quella partita, aveva parlato a Sky spiegando anche la scelta di inserire lui anziché Camarda, nel momento in cui doveva cambiare la prima punta: “Cisse può giocare molto bene da centravanti, ma anche da trequartista, non solo da esterno. Questa sera ho scelto lui e non Camarda perché contro il Frosinone aveva le caratteristiche ideali per correre e attaccare lo spazio", aveva detto. Ad ogni modo, se lasciamo parlare la sua heatmap stagionale, vediamo che Cisse ha lasciato le sue impronte soprattutto sulla fascia, partendo largo da sinistra. Eppure la porta la vede benissimo...