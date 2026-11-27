Sì, ma il ruolo? È un attaccante? Un trequartista? Un esterno? Nell’ultima partita del Milan, contro l’Olympiacos è partito sulla trequarti (assieme ad Hutchinson) alle spalle di Gonçalo Ramos. In quella precedente, contro il Frosinone, era subentrato (segnando anche in quella occasione) proprio prendendo il posto del portoghese come punta. E Amorim, dopo quella partita, aveva parlato a Sky spiegando anche la scelta di inserire lui anziché Camarda, nel momento in cui doveva cambiare la prima punta: “Cisse può giocare molto bene da centravanti, ma anche da trequartista, non solo da esterno. Questa sera ho scelto lui e non Camarda perché contro il Frosinone aveva le caratteristiche ideali per correre e attaccare lo spazio", aveva detto. Ad ogni modo, se lasciamo parlare la sua heatmap stagionale, vediamo che Cisse ha lasciato le sue impronte soprattutto sulla fascia, partendo largo da sinistra. Eppure la porta la vede benissimo...