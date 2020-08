Superscudetto, la Top 11 dell'anno

Un’altra stagione è andata in archivio e con essa l’annata fantacalcistica. Come sempre il gioco più amato e praticato d’Italia ci fa gioire e soffrire in egual misura. Chi avrà trionfato su Superscudetto? Chi sono i migliori giocatori per media punti? Andiamo a scoprire tutto, compresa la miglior formazione dell’anno

Gol, assist, rigori parati, titolo di MVP della partita. Questo abbiamo cercato per tutto l’anno. Ora che i giochi sono chi4usi è tempo di conti, bilanci e riconoscimenti. Nella Top 11 di stagione, per media voto, ci sono tanti nomi ‘scontati’ ma di certo in pochi azzeccherebbero tutta la rosa di titolari e panchinari. Prima di tutto però parliamo di Superscudetto, il fantacalcio targato Sky Sport che ogni anno raccoglie migliaia di iscritti. Com’è andata a finire? C’è chi ha vinto ma non è ancora stato contattato e continua a guardare la casella email ogni 5 minuti? Tranquilli. Dovete sapere che i risultati finali del concorso di Superscudetto 2019/20 sono al momento in fase di elaborazione.

Una volta definitivi, i vincitori dei vari premi verranno contattati per procedere all’assegnazione come da regolamento. I risultati del concorso, dei campionati e delle leghe private (senza premi) saranno consultabili sul sito https://superscudetto.sky.it fino alle 17:00 del 05/08/2020.

Superscudetto 2020 2021, lavori in corso

Con la partenza della nuova Serie A, fissata per il 19 settembre, arriverà anche la nuova versione di superscudetto: un hub completo dedicato agli appassionati di fantacalcio. Superscudetto non si ferma! Grandi novità stanno per sbarcare sulla piattaforma, tieniti pronto a scoprirle!

Passiamo ora ai migliori giocatori stagionali. Abbiamo scelto la classica Top 11 ma anche con un panchinaro per ruolo. Ovviamente per entrare in formazione serve aver messo a referto almeno 10 gare con voto. Ecco quindi i ‘re del fantacalcio’ per media voto

PORTIERI

(Inter): fantamedia => 5,56 RISERVA: Gianluigi Donnarumma (Milan): fantamedia => 5,51

DIFENSORI

(Genoa): fantamedia => 6,84 RISERVA: Theo Hernandez (Milan): fantamedia => 6,79

CENTROCAMPISTI

(Parma): fantamedia => 7,50 RISERVE: Joao Pedro (Cagliari) e Jeremie Boga (Sassuolo): fantamedia => 7,43

