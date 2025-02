Introduzione

Pronti per l'asta di riparazione? Come le "vere" squadre di A, anche al fanta si può toppare un acquisto estivo e quindi serve porre rimedio. Con la chiusura del mercato invernale i giochi sono fatti e le squadre non subiranno ulteriori modifiche da qui a fine stagione. Tra i tanti nuovi volti che vedremo sbarcare i A e tra coloro che si sono solo spostati geograficamente rimanendo però nel campionato, c'è chi potrebbe (ripetiamo potrebbe) modificare anche le gerarchie dal dischetto.



Sappiamo bene che il +3 "facile" (si fa per dire) è sempre ambito e ricercato. Cos'è cambiato rispetto alla lista rigoristi di inizio stagione? Tra chi è superconfermato, chi si potrà inserire in lista e chi ha perso lo spot dal dischetto vediamo chi, tra i nuovi specialisti, può tornare utile per l'asta di riparazione del fantacalcio