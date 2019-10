Nella domenica in Giappone, la Ferrari non conferma in gara quanto di buono fatto vedere in qualifica. "Avevano creato entusiasmi. Poi tutto è stato rovinato in due curve". La Mercedes a Suzuka entra nella storia: "Hanno raggiunto il record della Ferrari di Todt e Schumi, e l'anno prossimo potrebbero superarlo". Nel video il commento di Leo Turrini