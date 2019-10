Le previsioni meteo per la gara di Città del Messico. Probabilmente saranno qualifiche asciutte, mentre la pioggia potrebbe far capolino sul circuito "Hermanos Rodríguez" durante la gara. Ma non saranno precipitazioni intense. Il Gran Premio è in diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE LIBERE