Ferrari, Leclerc e Hamilton squalificati: cosa è successo dopo il GP di Cina

Squalificati Leclerc e Gasly: monoposto trovate sottopeso di un chilogrammo nelle verifiche tecniche effettuate alla fine del GP Cina 2025. Per entrambi i piloti di Ferrari e Alpine si parla di 799 kg contro gli 800 minimi richiesti durante le verifiche, una volta prelevato il campione di benzina di 2 litri. Squalificata anche la SF-25 di Hamilton per problemi allo skid, una vera mazzata per la Scuderia di Maranello: non era mai successo nella storia COME CAMBIANO LE CLASSIFICHE

Clamoroso! Il risultato del GP di Shanghai cambia. Squalificati Leclerc, Hamilton e Gasly! Le monoposto di Charles Leclerc (Ferrari) e Pierre Gasly (Alpine) sono state trovate sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici alla fine del GP della Cina. Per entrambi i piloti 799 kg contro gli 800 minimi richiesti (una volta prelevato il campione di benzina di 2 litri). Ad una prima pesa, la Ferrari di Leclerc (5° in gara) è risultata 800.5 kg. Poi, prelevati due litri di benzina con montata l’ala anteriore di scorta, la successiva pesa ha segnalato 799 kg. Stesso peso per l'Alpine di Gasly (15° in gara).

Squalifica anche per Hamilton: problemi allo skid Squalifica anche per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. In questo caso la problematica riguarda lo skid. In pratica sulla SF-25 del britannico è stato riscontrato uno spessore del pattino inferiore al consentito. Come previsto dal regolamento tecnico, il pattino avrebbe dovuto misurare almeno 9 millimetri di spessore ma, mentre nelle tre misurazioni effettuate è risultato tra gli 8.6 e gli 8.5 mm.