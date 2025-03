Divertente episodio nel GP di Cina. Lewis Hamilton, dopo aver posizionato la sua Ferrari sulla griglia di partenza, ha deciso di tornare ai box. L'inglese, seguito da Angela Cullen, ha preso il suo monopattino ed è entrato... nel box Mercedes. Perplessi i due meccanici che erano sulla porta, ai quali Lewis ha rivolto un sorriso e un gesto di approvazione. La F1 torna nel weekend del 6 aprile in Giappone, live su Sky e in streaming su NOW

