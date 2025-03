È un inizio da incubo per la Ferrari, soprattutto a fronte delle dichiarazioni della vigilia, con tutti i protagonisti a parlare di lotta per entrambi i campionati. Adesso la lotta è salvare un progetto che sembra già naufragare ancor prima di iniziare LECLERC E HAMILTON SQUALIFICATI - GLI HIGHLIGHTS

Quello che comunque era un weekend già complesso, visto il risultato in gara, ma salvato dalla vittoria nella Sprint, storica, di Lewis Hamilton, è diventato un vero e proprio nubifragio per la Ferrari. Piove sul bagnato, dopo la quinta e la sesta posizione in pista, ecco arrivare la squalifica che non ti aspetti. Sottopeso la macchina di Leclerc, consumo del pattino, invece, per la macchina di Lewis Hamilton. Entrambe hanno infranto il regolamento tecnico e, di conseguenza, non può esserci altro che la squalifica.

Inizio da incubo per la Ferrari, soprattutto a fronte delle dichiarazioni della vigilia, con tutti i protagonisti a parlare di lotta per entrambi i campionati. Adesso la lotta è salvare un progetto che sembra già naufragare ancor prima di iniziare. La monoposto è stata profondamente cambiata rispetto allo scorso anno, perché quella 2024 non aveva più margine di sviluppo e si puntava su questo tipo di struttura sull’anteriore, soprattutto per avere la possibilità di attaccare gli avversari.