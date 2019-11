Fino a qualche tempo fa era solo una sugestione, ora sta per diventare realtà. Come anticipato nei giorni scorsi da Sky Sport MotoGP, Valentino Rossi e Lewis Hamilton saranno protagonisti di uno "scambio di posto". Ma chiamatelo pure lo scambio del secolo: il pilota pesarese sailrà infatti sulla Mercedes e il britannico sulla Yamana. Il ‘Dottore’ non ha mai nascosto la sua passione per le monoposto di Formula 1, così come Lewis la sua passione per le moto. E' stata fissata la data per lo "scambio" che avverrà il prossimo 9 dicembre: una settimana dopo la chiusura del Mondiale di F1. Succederà a Valencia e lo spettacolo sin d'ora è assicurato: sarà un evento pazzesco e imperdibile.



Non sarà un debutto assoluto per questi due fenomeni, perché Rossi ha già svolto diversi test con la Ferrari; nel 2006 come ammesso dallo stesso Valentino, l'approdo in Formula 1 è stata molto più di una semplice ipotesi. Dottore che nonostante la delusione per la brutta gara in Giappone alla sola idea di scambiare la sua moto con la Mercedes di Hamilton si è detto entusiasta: ''Sarebbe una cosa bellissima''. Quanto ad Hamilton, più volte il pilota di Stevenage ha manifestato attenzione per le due ruote e la Moto GP in particolare.