Formula 1, GP Usa: la diretta live da Austin

In Texas il secondo match point Mondiale di Hamilton, che partirà dal quinto posto in griglia. Dalla pole l'altra Mercedes di Bottas, con Vettel pronto a rilanciare la Ferrari dalla prima fila. Leclerc quarto al via. Il GP USA in diretta alle 20.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IL GP GIRO DOPO GIRO