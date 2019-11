Antonio Giovinazzi correrà con l'Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione: è arrivata l'ufficialità. Il pilota di Martina Franca ha ottenuto la conferma dopo la sua prima stagione da titolare in F1, che al momento lo vede al 18esimo posto in classifica

Antonio Giovinazzi sarà alla guida dell'Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione. E' arrivata l'ufficialità per il pilota di Martina Franca che, con buone prestazioni, o quantomeno con segnali incoraggianti che al momento si traducono in un 18esimo posto in classifica (4 punti) a due gare al termine del Mondiale, ha convinto il team guidato da Frédéric Vasseur. "Continuando così, manterrò il sedile nel 2020", aveva ribadito il 25enne dopo la gara di Suzuka, in Giappone. I dubbi sul suo futuro, dunque, sono stati finalmente fugati. "Sono molto felice per il rinnovo - si legge sull'account Twitter del team - Sono grato per il grande supporto che ho ricevuto nella mia prima stagione. Tutti i membri della squadra sono rimasti al mio fianco da quando sono entrato e non vedo davvero l'ora di continuare il nostro viaggio insieme. "

Dalla GP2 alla Ferrari: la carriera

Il 25 settembre del 2018 era arrivato l'annuncio del suo approdo in Alfa Romeo al fianco di Kimi Raikkonen. "E' un sogno diventato realtà ed è un grande piacere avere la possibilità di correre per questo team", erano state le sue prime parole. Vice campione GP2 nel 2016, alle spalle di Gasly (ex Red Bull poi tornato in Toro Rosso), Giovinazzi ha lottato per entrare in F1 dalla porta principale. Il suo percorso è passato anche attraverso un nevralgico lavoro al simulatore Ferrari, un'esperienza virtuale che è stata fondamentale per poter vivere l'ambiente anche con impegni e occhi diversi e per avere un'immagine a 360° del mondo F1. Questi i passi che hanno lo hanno portato in F1 e, poi, alla conferma da parte dell'Alfa:

- 19 dicembre 2016. Sergio Marchionne, presidente della Ferrari, annuncia l'ingaggio di Giovinazzi come terzo pilota della scuderia di Maranello dal 2017.

- 26 marzo 2017. Giovinazzi debutta in F1, in Australia a partire dalle terze libere, per sostituire Pascal Wehrlein.

- 2 dicembre 2017 - Ufficializzato come terzo pilota della Sauber per il 2018, Conserva anche il ruolo di terzo pilota in Ferrari.

- 25 settembre 2018. E' il giorno dell'annuncio che lo promuove pilota titolare della Alfa Romeo Racing per il 2019

- 4 novembre 2011 - Arriva la conferma dell'Alfa Romeo Racing per il Mondiale 2020.