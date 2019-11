Un 2019 da dominatore fino alla conquista del sesto titolo mondiale. Il trionfo di Lewis Hamilton è arrivato negli USA, ad Austin, al termine di una gara chiusa al secondo posto, alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il pilota britannico è ora a un un solo trionfo da Michael Schumacher nella classifica all time, scavalcando Juan Manuel Fangio. Per celebrare il 34enne campione di Stevenage, alle 20 di stasera, Sky Sport F1 (canale 207) trasmetterà Hamilton "6" Speciale: sarà l'occasione per rivivere tutta la stagione 2019, i suoi successi, i momenti chiave e le interviste. "Quanti titoli posso vincere? Mi sento pronto per affrontare la

prossima gara", ha detto al termine del gran premio in Texas. The Hammer non molla mai.