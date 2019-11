“Sono molto felice di annunciare che avrò il mio brand di kart. Ho iniziato a correre 18 anni fa sognando la Formula 1, la maggior parte dei momenti migliori che ho avuto nel motorsport sono legati ai tempi del kart, ma questo è anche il luogo dove ho imparato di più. È bello essere di nuovo nel mondo del kart in un modo diverso e non vedo davvero l'ora di questa nuova sfida”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha annunciato su Instgram la partnership che lo riporta nel mondo dei kart. Il brand "Leclerc" si affianca all'azienda produce i kart, la Birel di Lissone, di cui uno dei proprietari e Nicolas Todt suo manager e figlio del presidente della FIA. In precedenza un'analoga operazione aveva visto protagonisti Robert Kubica e Daniel Ricciardo.