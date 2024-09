Corre in F2 e dalla prossima stagione sarà titolare in F1 con la Haas. Il 19enne britannico lo abbiamo ammirato tra i big nel GP d'Arabia di marzo, quando in Ferrari ha preso il posto di Sainz operato d'appendicite. Nel 2021 è entrato a far parte della grande famiglia di Maranello: qui vi raccontiamo chi è Oliver "Ollie" Bearman

Dopo essere selezionato dalla Ferrari Academy , nel 2022 comincia un anno molto importante per Ollie che corre in Formula 3 con Prema e si mette subito in luce dalla prima gara in Bahrain. Conquista una vittoria, sette podi e un giro più veloce e a fine anno è terzo, a soli sette punti dal vincitore. A fine stagione viene annunciato il suo passaggio in Formula 2, sempre con il team Prema.

Abbiamo già visto nei mesi scorsi Bearman prendere parte ai test F1 sulla Haas (a fine stagione 2023), mentre è ancora impegnato in Formula 2. Nel weekend in Arabia Saudita centra la pole position con la sua Prema, che non concretizzerà in gara. Chiamato al volante della SF-24 di Carlos Sainz , operato di appendicite, il giovane pilota britannico nei 50 giri di Jeddah ha dimostrato talento e caparbietà conquistando una settima posizione e raccogliendo i complimenti di tutti, a cominciare del presidente Elkann.

Il futuro in Haas

La stagione in Formula 2 prosegue e in Austria Bearman conquista la Sprint Race. A luglio invece arriva un weekend che difficilmente dimenticherà: l’ufficialità del suo passaggio in F1 con Haas per il 2025, dove correrà al fianco di Ocon, e la partecipazione alle Libere 1 del Gran Premio di Gran Bretagna, sua gara di casa, al volante della Haas VF-24. Ma le sorprese non sono finite: Ollie prenderà il posto di Kevin Magnussen per un altro fine settimana nella classe regina, in Azerbaijan, dopo aver conquistato un'altra vittoria in F2 con Prema, a Monza. Il danese non sarà infatti a Baku: ha raggiunto i 12 punti sulla super licenza dopo un contatto a Monza con Gasly. Bearman girerà anche in Ungheria, Messico e Abu Dhabi. Poi testa alla sua prima da titolare per il Mondiale che verrà.