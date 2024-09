Post social del futuro ferrarista dopo l'ultimo weekend di Monza: "Mi sono reso conto che è stata l'ultima gara europea di quest'anno. Quello che sto vivendo è un momento unico della mia vita e che continua a suscitarmi tante emozioni. Ciò che provo sono orgoglio e gratitudine". Poi aggiunge: "Questi ricordi dureranno per sempre, così come i ricordi che creerò dall'anno prossimo". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

MERCEDES: "TIFOSI FERRARI A MONZA DA BRIVIDI"