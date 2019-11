Ultimo appuntamento stagionale di questa avvincente stagione di F1 con Hamilton e la Mercedes che si sono aggiudicati il Mondiale piloti e costruttori. Se a livello di classifica questa gara ha ben poco da dire sarà importante per i tre top team ottenere il miglior risultato possibile per chiudere alla grande il 2019. Il GP di Abu Dhabi è in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207)

Sul circuito sorto nella capitale degli Emirati Arabi le vetture utilizzeranno degli assetti aerodinamici da medio/alto carico. Nonostante i lunghi rettifili, la pista, soprattutto nel settore centrale e finale, è composta da numerose curve medio/lente dove è importante avere tanta downforce. Questo layout di tracciato andrà ad esaltare l’efficienza aerodinamica delle varie monoposto poiché bisognerà essere molto efficaci nei due lunghi rettilinei del secondo settore riuscendo, nello stesso tempo, a generare velocità massime importanti pur scendendo in pista con assetti piuttosto carichi a livello aerodinamico.

I freni saranno molto sollecitati

Un fattore tecnico molto importante e che i team dovranno tenere molto in considerazione è il corretto funzionamento dell'impianto frenante, molto sollecitato sulla pista di Yas Marina. I Team dovranno limitare contemporaneamente sia l'usura dei freni sia il surriscaldamento per via delle caratteristiche del circuito e per le temperature ambientali che solitamente sono piuttosto elevate.

Power Unit poco stressata

Il motore endotermico, su questa tipologia di circuito, avrà un livello di stress non troppo importante e la stessa cosa vale per la parte ibrida che non sarà fondamentale come in altri circuiti su cui si è corso in questa stagione. I consumi saranno mediamente elevati con i Team che però non dovranno preoccuparsi molto di risparmiare carburante durante l'arco della gara.

Pneumatici, scelti i più morbidi a disposizione

Per questa gara sono state nominate le mescole più morbide tra quelle a disposizione della Pirelli: la White Hard C3, la Yellow Medium C2 e la C5 Red Soft. Il Gran Premio di Abu Dhabi si svolge dal tardo pomeriggio fino alla sera: le temperature della pista tendono, dunque, a calare nel corso della gara, il che significa che la curva di comportamento dello pneumatico è leggermente diversa dal normale: un’altra variabile complessa che le squadre dovranno integrare nei loro calcoli di strategia. Nonostante la superficie del circuito di Yas Marina sia molto liscia, gli pneumatici vengono particolarmente sollecitati a causa della conformazione del tracciato. Su questa pista infatti gli pneumatici sono soggetti a elevate forze longitudinali, il che fa aumentare la temperatura della mescola che non ha mai troppo tempo di riposare. Il carico aerodinamico è piuttosto alto, con eguali necessità di grip meccanico ed aerodinamico il che comporta ulteriore sforza sulle gomme. Se andiamo ad osservare le decisioni prese dai top team possiamo notare che, in casa Ferrari, i due piloti hanno adottato strategie leggermente diverse tra di loro: Vettel correrà con un set di dure, quattro di medie e otto di morbide, il suo compagno di squadra ha portato lo stesso numero di soft, ma un treno di dure in più e uno di medie in meno. Lo stesso dicasi per i due della Mercedes, dove è stato Hamilton a privilegiare una strategia con più gomme dure. Red Bull, invece, ha puntato molto sulle soft con ben 9 treni per ciascun pilota, 3 di medie e il solo set obbligatorio di hard.