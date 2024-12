F1, Aston Martin ingaggia Juncadella: pilota per il simulatore

Nuovo rinforzo in casa Aston Martin in vista del 2025: è ufficiale l'ingaggio di Daniel Juncadella, nuovo pilota del simulatore per la scuderia con sede a SIlerstone. Spagnolo, 33 anni e con un passato importante nelle formule propedeutiche, è una figura di spicco delle competizioni endurance, oltre che appassionato simracer che spesso fa coppia con Max Verstappen

