Sebastian Vettel papà per la terza volta: la moglie Hanna ha dato alla luce un maschietto. Sono già genitori di Emily e Matilda. Il pilota della Ferrari non prenderà parte alla confernza stampa del giovedì a Yas Marina. Il GP di Abu Dhabi in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)