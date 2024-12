Attraverso i propri canali social, la Federazione Internazionale ha pubblicato i rendering aggiornati delle monoposto che scenderanno in pista nel 2026, inaugurando così il nuovo ciclo tecnico della F1. Il nuovo regolamento è stato definito durante l’ultimo Consiglio Mondiale tenutosi in Ruanda, con novità che riguardano l'intero corpo vettura. Ecco come cambieranno le monoposto

A seguito dell'ultimo Consiglio Mondiale tenutosi in Ruanda, la Federazione Intenazionale ha diffuso, attraverso i propri canali social, le immagini aggiornate delle vetture che debutteranno nel 2026, inaugurando così il nuovo ciclo tecnico della Formula 1. Una nuova era che ha come obiettivo il miglioramento dell'azione in pista, segnata dal debutto delle nuove 'monoposto agili', così definite dal responsabile tecnico dell’area monoposto della FIA Nikolas Tombazis. Un'evoluzione frutto della collaborazione tra la Federazione Internazionale e le squadre, che da un lato ha reso possibile l'aumento del carico aerodinamico delle vetture, così da renderle maggiormente efficienti, vista anche l'introduzione delle nuove Power Unit, dall'altro migliorandone l'aspetto, ora maggiormente in linea con le aspetattive iniziali di design.