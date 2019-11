Pilota social: Lewis Hamilton

Il titolo di pilota social non poteva che andare a lui, Lewis Hamilton. Troppo evidente lo strapotere mostrato in più di un'occasione dal 6 volte campione del mondo, vincitore di 10 gare (su 20) in stagione e sempre a punti in questo 2019. Un percorso ai limiti della perfezione per 'The Hammer', che si prende anche il "Mondiale social" del 2019