Abu Dhabi tra F1 e supercar. Nel weekend dell'ultimo GP della stagione, a Yas Marina si è tenuta anche l'asta di RM Sotheby's, con una vendita da capogiro per un esemplare del 2017 di una Pagani Zonda: la supercar italiana è stata battuta per l'eccezionale prezzo di 6,8 milioni di dollari. Vendita che appare ancora più incredibile se si considera che l'auto è da poco uscita di produzione ed è nel novero delle "classic car". Anzi una "instant classic" come chiamano i collezionisti auto del genere. Ricordiamo che la Pagani automobili ha sede a San Cesareo sul Panaro (Modena). Alla stessa asta, una Mercedes SL Ali di gabbiano del 1956 è stata venduta invece a 1,5 milioni di dollari.