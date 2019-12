La F1 resta ad Abu Dhabi: il programma dei test

Due giorni di test prima del rompete le righe. La Formula 1 resta ad Abu Dhabi dopo l'ultimo Gran Pemio del Mondiale 2019 e scende ancora in pista per una due giorni che sarà dedicata al lavoro per le gomme del campionato 2020. Per seguire il racconto dei test minuto per minuto basterà seguire il LIVEBLOG su Skysport.it: qui troverete tempi, foto e video in diretta da Abu Dhabi. Segnatevi gli orari, dunque: domani e mercoledì Formula 1 in pista dalle 6 alle 15 sul tracciato di Yas Marina. La Ferrari in pista martedì con Vettel, mentre nella giornata successiva toccherà a Leclerc. La Mercedes, invece, lascia a riposo Hamilton: Bottas girerà per primo, poi sulla W10 salirà Russell. Entrambi saranno impegnati in un programma identico, cosa importante in ottica 2020 ma anche per il 2021. Il lavoro in pista non si concluderà definitivamente il 4 dicembre, dato che successivamente sarà protagonista la Formula 2 e anche la Mercedes con l’ultimo test di quest'anno sugli pneumatici 2021 (18 pollici)

IL CALENDARIO DEI TEST

MARTEDI’ 3 DICEMBRE

06.00-15.00 Test Pirelli 2019



MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE

06.00-15.00 Test Pirelli 2019