Alla vigilia di questa gara dicevo che a Las Vegas serviva bottino pieno della Ferrari, ma nessuno pensava alla Mercedes. In Qatar tutti pensano alla McLaren favorita, ma ad oggi c'è troppa imprevedibilità. E bisogna vedere come si collocheranno Hamilton, Russell e Verstappen, che potrebbero essere alleati o nemici in questa lotta per il Costruttori.

