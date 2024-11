Sicuaremente adesso Verstappen è un campione completo. Con la seconda parte di questa stagione ha dimostrato di saper anche ragionare e non solo attaccare. Riesce a essere competitivo in tutte le aree: veloce, coriaceo e intelligente. Così ha vinto il titolo pur non avendo la macchina migliore. Guarda il video. Il Mondiale torna in Qatar domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS - VERSTAPPEN CAMPIONE: LO SPECIALE