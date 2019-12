E' cominciata l'avventura di Esteban Ocon alla Renault. Il 23enne francese, che ha preso il posto di Nico Hulkenberg, ha fatto il suo esordio sulla RS19 del team di Estone nella prima giornata di test ad Abu Dhabi. Dopo una stagione trascorsa da terzo pilota alla Mercedes, Ocon già alla vigilia dei test aveva manifestato la gioia per il ritorno in pista postando una foto sui propri account social e un messaggio: "Primo giorno con i nuovi colori. Momenti entusiasmanti, non vedo l'ora di iniziare" ha scritto accanto alla foto". Dai canali social del team sono arrivate nel corso del Day-1 le prime immagini del pilota in pista a Yas Marina.