Ci sono alcuni momenti, o eventi, che solo a immaginarteli o immaginartici dentro ti fanno venire l’acquolina in bocca. Poi, una volta vissuti, ti rendi conto davvero che tutte quelle aspettative non solo erano giustificate, ma non si poteva pensare a niente di più pazzesco. Almeno per chi come noi ama la pista, i piloti, e lo spirito incredibile di questi ragazzi.

Ecco, lo scambio di mezzi organizzato a Valencia tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi è stato un po’ così. Evento altrettanto grande di per sè, quanto blindatissimo. Occhio a fare foto, video, vietatissimo postare, testimoniare, parlare troppo presto dell’incontro tra i due.

Di certo la curiosità di tutti di sapere qualcosa di più di quanto è andato in scena a Valencia è salita alle stelle. Il Ricardo Tormo è stato praticamente chiuso e monopolizzato per 4 giorni di fila. Perché se è vero che il tanto atteso scambio di mezzi si è consumato "solo" lunedì 9 dicembre, Lewis, perfezionista quale è, ha voluto scaldarsi e prepararsi all’incontro con Valentino girando tutto il giorno anche sabato con una Yamaha R1, insieme ad alcuni amici ma soprattutto guidato e consigliato da Franco Morbidelli.

Non solo. Anche nella giornata di martedì è stato di nuovo in sella, per provare ad approfittare e mettere in pratica tutti i consigli strappati a Rossi, per provare a dosare il gas in curva nel modo migliore, trovare il punto di staccata diverso, limare ancora qualche decimo a un tempo che già è stato davvero buono, soprattutto per uno che in moto sale con il contagocce.

Questo da già la percezione di quanto anche per i protagonisti, lo scambio organizzato da uno degli sponsor in comune abbia significato moltissimo, e che non sia stato solo una grandissima operazione di marketing. Ma questo era già chiaro dal primo momento che si sono incontrati domenica nel box: ecco, da quel momento lí è stato un continuo scambio di informazioni, domande, curiosità, tecniche o meno tecniche, sguardi, sorrisi, travaso di emozioni e sensazioni, richiesta di conferme e dettagli.

Già a vederli insieme in felpa e jeans, 15 titoli mondiali, due giganti dei rispettivi mondi, era uno spettacolo. Per la naturale e morbosa curiosità che hanno avuto l’uno dell’altro. Hanno persino cenato insieme domenica sera, primo appuntamento al quale Lewis si è presentato puntualissimo come un orologio svizzero dovendo aspettare il Valentino un po’ ritardatario. E così sono nate quelle stesse battute che hanno fatto iniziare la giornata con il sorriso in pista lunedì. Hamilton in pista quasi all’alba, giá in macchina per il primo installation lap con la sua Mercedes dalle 9, ha aspettato Rossi arrivare alle 9.30 nel box per cedergli il volante e prenderlo bonariamente in giro per la sua calma da italiano: "Come on Vale! Stiamo tutti aspettando te". Poi Valentino si seduto nella Mercedes W08, con il 46 giallo brillante che catalizzava lo sguardo, e con la sua prima guardinga uscita dal box ha preso il via una giornata in cui i motori non si sono spenti mai. Alternati tra aspirato e ibrido. Giro dopo giro, si percepiva dal rumore delle cambiate e delle accelerazioni come il nove volte campione del mondo stesse piano piano prendendo confidenza con la visibilità e il carico di una monoposto, i cavalli, un motore turbo.