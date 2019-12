Al circuito Ricardo Tormo di Valencia emozioni speciali per Lewis Hamilton, in pista ieri al fianco di Valentino Rossi con la Yamaha del Dottore: "Onestamente, è stata una delle giornate più belle della mia vita. Ho guardato la MotoGP per così tanti anni, ho seguito Valentino per così tanto tempo, anche sui social, vedendo le gare persino nei weekend in cui gareggiavo io, sognando come sarebbe stato guidare una delle sue moto...Ho sempre ammirato la sua costanza, il suo stile di guida, l'ispirazione che rappresenta, la sua umiltà, il suo carattere. Poter passare del tempo con lui, scendere in pista con lui, guidare dietro di lui è stato fighissimo, è stato tutto davvero molto emozionante!". Un lunedì perfetto, insomma: "La giornata si è chiusa alla grande, con Valentino che continuava a guidare e io che continuavo ad imparare. Ho anche riportato la moto tutta intera, non sarebbe potuta andare meglio...".